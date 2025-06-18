Кремль затягивает переговоры с Украиной: украинцев предупредили о новом циничном шаге Путина

Украина не только поддерживает идею прекращения огня, но подробно ее проработала в специальном меморандуме. В документе прописаны механизмы контроля, обеспечивающие реальное и стабильное перемирие, заявил эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов.

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Он подчеркнул, что Украина передала этот меморандум как западным партнерам, так и российской стороне на переговорах в Стамбуле. В документе указано, как должно контролироваться соблюдение условий прекращения огня, чтобы оно не было формальностью.

Несмотря на открытость Украины к переговорам по политическим вопросам при установлении перемирия, эксперт заметил: эти вопросы настолько сложны, что решить их за одну встречу в Стамбуле невозможно.

Попов подчеркнул, что меморандум, подготовленный Россией, фактически обесценивает саму идею прекращения огня. По его мнению, Москва использует паузу в переговорах, чтобы выиграть время, избежать новых жестких санкций и подготовиться к летнему наступлению.

Тактика Кремля пока действует, поскольку новые санкции со стороны США не введены. Попов отметил, что даже Дональд Трамп недавно высказался против введения новых ограничений против России, надеется на заключение определенного соглашения.

Кроме того, эксперт убежден, что Россия не может быть посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. В то же время Москва может пытаться повлиять на США, предлагая им снизить военную поддержку Украины в обмен на невмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке.

"Этот сценарий — реальная угроза, и его не стоит игнорировать", — подытожил Попов.

Как уже писали "Комментарии", Встреча России и США, направленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, отменена по инициативе американской стороны. Москва надеется, что эта пауза не будет слишком длинной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.