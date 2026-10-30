В Кремле заявили, что лидер РФ Владимир Путин якобы готов к телефонному разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, но он не звонит по телефону. Три модели искусственного интеллекта проанализировали, возможен ли такой контакт и что он может дать.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Gemini расценивает заявления о готовности Путина к разговору как информационный маневр, призванный создать впечатление конструктивности Москвы и переложить на Киев ответственность за отсутствие диалога.

По мнению чат-бота, прямой звонок маловероятен и без предварительно согласованных условий и международных гарантов бессмысленно. Если контакт состоится, то, вероятно, в трехстороннем или многостороннем формате посредством США или арабских партнеров. Путин будет пытаться закрепить свои требования, тогда как Зеленский будет настаивать на прекращении огня и гарантиях безопасности.

Gemini считает, что разговор мог бы стать лишь подготовительным шагом к более масштабному саммиту или договоренностям об обмене пленными.

Grok также видит в заявлении Кремля попытку переложить ответственность за отсутствие переговоров с Зеленским. Чат-бот обращает внимание, что телефонный контакт технически возможен, но вряд ли поможет решить ключевые вопросы – территорий и гарантий безопасности.

По оценке Grok, договоренности такого уровня нуждаются в личной встрече с фиксацией результатов. Вместо этого телефонный разговор Москва могла бы использовать как пиарный жест и способ уменьшить давление из-за обвинений в нежелании диалога.

Grok считает, что реальный прогресс возможен на переговорах на нейтральной территории с участием посредников. Пока Киев не соглашается по приглашению Путина в Москву, телефонный контакт остается маловероятным.

DeepSeek называет предложение Кремля дипломатической игрой, в которой Москва пытается показать себя открытой к диалогу, а Киев — якобы избегающей его стороной. Чат-бот ссылается на позицию советника Литвина, расценившего такие заявления как попытку избежать полноценной трехсторонней встречи лидеров.

По мнению DeepSeek, по телефону невозможно решить вопросы территорий, гарантий безопасности и прекращения огня. Такой контакт, если и произойдет в ближайшее время, может завершиться обменом взаимными обвинениями.

Чат-бот считает, что реальное смещение возможно только за столом переговоров, где будут четко определены условия и гарантии.

Все три чат-бота сходятся в одном: заявления Кремля могут быть попыткой переложить на Украину ответственность за отсутствие диалога, а сам телефонный контакт не разрешит ключевых противоречий. В то же время Gemini допускает его как подготовительный этап к саммиту или обмену пленными, тогда как Grok и DeepSeek подчеркивают необходимость полноценных переговоров с участием посредников.

Итак, телефонный разговор лидеров возможен технически, но, по оценкам чат-ботов, без согласованного формата и конкретных договоренностей он вряд ли будет иметь практический результат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на что Путин готов ради мира на своих условиях.



