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Кремль в разы усилит дроновый террор Украины: назван город, который планирует уничтожить Путин

Ночью на базу в Цымбулово доставили партию из 90 реактивных беспилотников

29 сентября 2026, 12:15
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Клименко Елена

Россия продолжает наращивать возможности атак по Украине с применением беспилотников. По информации мониторинговых ресурсов, ночью оккупанты доставили значительную партию реактивных БПЛА на пусковую позицию вблизи села Цимбулово в Орловской области РФ. Расстояние от этой локации до территории Украины составляет примерно 160-180 км по прямой.

Кремль в разы усилит дроновый террор Украины: назван город, который планирует уничтожить Путин

Фото: из открытых источников

Мониторинговый канал "Радар" сообщил о перемещении на базу 90 реактивных беспилотников. При этом аналитики предполагают, что одним из возможных направлений их применения может стать Киев.

"Судя по всему, террор столицы будет продолжаться", — отметили авторы мониторингового канала.

Цимбулово уже привлекало внимание из-за расширения российской инфраструктуры для запуска реактивных дронов. Ранее The Telegraph сообщало, что на территории бывших сельскохозяйственных угодий вблизи населенного пункта российская армия обустроила масштабную площадку для запуска беспилотников по Украине.  

По спутниковым снимкам, анализируемым специалистами, на объекте было замечено около 16 пусковых установок, а также более сотни беспилотников, подготовленных к применению. Таким образом, база может использоваться как один из важных элементов русской системы запуска реактивных ударных БПЛА.

Отдельной особенностью объекта называют наличие солнечных панелей. По оценкам аналитиков, они могут обеспечивать автономное питание базы и поддерживать ее работу даже при перебоях с электроснабжением.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Польше раскритиковали приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами и подчеркнули, что российский президент должен отвечать за преступления, а не получать приглашения на международные встречи. Об этом заявил министр в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач в эфире Radio ZET.



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