Кремль в очередной раз постигла катастрофа: раскрыта шокирующая правда о 4-дневном наступлении РФ

В течение 17-20 марта российские войска активизировали наступательные действия по нескольким направлениям, что привело к ожесточенным боям. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, десятки тысяч солдат были задействованы в массированных штурмах, однако их операция завершилась провалом со значительными потерями для агрессора.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

"Несмотря на огромное давление и привлечение резервов командование РФ не смогло достичь поставленных целей. Благодаря профессионализму и слаженности украинских военных, наступательные действия врага на ряде направлений были остановлены. На отдельных участках бои еще продолжаются, но россияне вынуждены перегруппировать силы", – отметил Сырский.

Захватчики пытаются подкрепить свои подразделения и планируют продолжить атаки, надеясь, что плохие погодные условия снизят эффективность украинской аэроразведки, беспилотных летательных аппаратов и артиллерии.

"Командование РФ бросило в штурмы десятки тысяч солдат, однако цена попытки наступления оказалась катастрофической для агрессора", — подчеркнул главнокомандующий.

По его данным, за четыре дня интенсивных атак враг потерял более 6090 военных убитыми и ранеными, а за неделю общие потери составили около 8710 человек. Украинские защитники уничтожили значительное количество вражеской техники и вооружения.

"Мы были готовы к усилению наступления противника и приняли соответствующие управленческие решения: войска получили подкрепление, технику, вооружение и боеприпасы", — добавил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что успех в отражении массированных атак стал возможным благодаря мужеству и стойкости каждого украинского воина, выполняющего боевые задания в сверхсложных условиях фронта.

