Кремль строит спутниковую сеть для войны: ГУР раскрыло компании за российским проектом «Рассвет»

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало сведения о компаниях и государственных структурах, участвующих в создании российской низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной связи "Рассвет". По данным ГУР, проект объединяет предприятия микроэлектроники, IT-компании, научные центры и организации российского аэрокосмического сектора.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Ключевую роль в разработке играет ООО "Бюро 1440", входящее в IT-холдинг "ИКС Холдинг". Связанные с ним предприятия, как утверждает украинская разведка, занимаются производством электронных модулей, печатных плат, солнечных панелей, абонентских терминалов и других компонентов будущей системы.

За ракетно-космическую часть отвечают структуры "Роскосмоса" и предприятия отрасли. В их задачи входят разработка носителей и разгонных блоков, создание двигателей, подготовка спутников и обеспечение их вывода на орбиту. Координацию проекта в госкорпорации, по информации ГУР, осуществляет её руководитель Дмитрий Баканов.

В проект также вовлечены структуры Министерства обороны России, отвечающие за наземную инфраструктуру и интеграцию спутниковой связи в военные системы. Одним из инвесторов разработки разведка называет банк ВТБ.

В ГУР считают, что "Рассвет" имеет прежде всего военное значение. По оценке ведомства, Россия рассчитывает использовать спутниковую сеть для обеспечения связи своих вооружённых сил, в том числе на территориях, связанных с войной против Украины.

Разведка также сообщает о планах оснащать терминалами командно-штабные машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и интегрировать спутники в систему обеспечения целеуказания ракетного вооружения. Предполагаемая зона покрытия, согласно опубликованным данным, должна охватывать Украину и часть Европы.

Создание низкоорбитальной группировки потенциально способно повысить устойчивость российской военной связи. При этом реальные сроки развёртывания системы, её фактические возможности и масштабы интеграции в боевую инфраструктуру требуют независимого подтверждения. Заявления о военном назначении проекта основаны на оценках украинской разведки.

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