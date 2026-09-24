Кремль сделал новую ставку на уничтожение Украины: эксперт ошеломил заявлением об опасности



















Россия все активнее использует реактивные ударные беспилотники, которые значительно быстрее предыдущих версий "Шахедов" и создают дополнительную нагрузку на украинскую систему ПВО. По данным Reuters, из-за роста количества таких дронов эффективность их перехвата снизилась.

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Авиационный эксперт Валерий Романенко считает , что одной из ключевых задач для Украины сейчас масштабирование производства дронов-перехватчиков. По его словам, имеющихся систем недостаточно для одновременной защиты крупнейших городов.

"А их нужно сотни. Ну, так как у нас когда-то было где-то 700 мобильных групп с пулеметами. Если мы хотим эффективно оборонять, то только вокруг Киева не меньше сотни надо иметь. А ведь еще Днепр, а еще Запорожье, а еще многострадальная Одесса, а еще Харьков", — отметил Романенко.

У Украины уже есть перехватчики, способные работать по реактивным целям. Президент Владимир Зеленский сообщал об успешном боевом применении такой разработки и заявлял о намерении масштабировать ее. В то же время, СНБО отдельно отмечает необходимость создания массовой способности противодействовать реактивным БпЛА.

Романенко объясняет, что проблема заключается не только в самих перехватчиках, но и в производственной базе для них.

"Для того чтобы строить реактивные перехватчики, нужно иметь реактивные двигатели. Реактивные двигатели выпускает Китай. Китайцы очень быстры на масштабирование, на развертывание производства", — подчеркнул он.

Эксперт отмечает, что из-за дефицита маломощных реактивных двигателей возникает серьезное ограничение для быстрого наращивания производства. В то же время, Украина ищет альтернативные технологические решения.

"Сейчас разработали маленькие радары с дальностью в один километр. Их можно поставить на старые электрические зенитные дроны и перехватывать в переднюю полусферу. Я думаю, что это наиболее перспективное направление", — подытожил Валерий Романенко.

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