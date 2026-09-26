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Кремль рапортует о новых успехах России сразу на нескольких направлениях: в США отреагировали

На Сумщине и Харьковщине российские войска продолжили атаки без подтвержденного продвижения, а под Лиманом украинские контрдействия осложняют планы РФ

26 сентября 2026, 11:25
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Кравцев Сергей

Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако на большинстве направлений 24–25 сентября подтвержденного продвижения не зафиксировано. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль рапортует о новых успехах России сразу на нескольких направлениях: в США отреагировали

Российские войска. Фото: из открытых источников

На севере Сумской области российские подразделения продолжали атаки, но не смогли продвинуться. Одновременно РФ наращивает использование модернизированных беспилотников "Молния" для охоты на украинские разведывательные дроны. По данным украинских военных, новые версии аппаратов получили увеличенную грузоподъемность и усиленную конструкцию.

На севере Харьковской области ситуация остается напряженной. Российские силы продолжали наступление без подтвержденных территориальных успехов. Российские военные блогеры распространяли заявления о захвате нескольких населенных пунктов севернее Великого Бурлука и якобы окружении украинских подразделений. Однако ISW не обнаружил подтверждений этим сообщениям. Более того, оценки украинских и отдельных российских источников противоречат заявлениям об окружении.

Отдельное внимание аналитики уделили Лиманскому направлению. Российские подразделения, по данным ISW, сталкиваются с проблемами разведки и оценки обстановки. Украинские военные сообщают о хаотичных ударах по районам, где российские силы пытаются обнаружить позиции Сил обороны.

В районе восточнее Славянска украинские подразделения сохраняют позиции, в том числе возле Рай-Александровки. Контрдействия ВСУ севернее Лимана и на Славянском направлении, по оценке ISW, ограничивают возможности России развернуть более масштабное наступление на Славянск.

На Константиновском направлении российские войска также атаковали, но подтвержденного продвижения не имели. Вместе с тем ISW зафиксировал недавнее продвижение российских сил юго-восточнее Доброполья.

На Новопавловском направлении атаки продолжились без новых подтвержденных успехов. На юге российские источники заявляли о продвижении северо-западнее Гуляйполя, однако ISW не нашел подтверждений этим заявлениям: указанные районы находятся на значительном расстоянии от ближайших оцененных российских позиций.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-25-2026/
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