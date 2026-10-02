Кремль пересек красную линию: Гордон рассказал, что Путин будет делать с Киевом

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Кречмаровская Наталия
Россия значительно усилила обстрелы Киева – под атаками не только энергетические объекты и теплогенерация. Были также удары по мостам. В общем перечень целей у врага обширен и даже после попаданий по гражданским объектам или критической инфраструктуре в РФ не прекращают заявлять только о военных целях.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что на самом деле российский лидер Владимир Путин будет поступать с Киевом.
По его словам, это простая месть за то, что Украина не подчинилась России.
Журналист подчеркнул, что играть в лотерею с дронами и ракетами не стоит – если объявлена тревога, нужно идти в укрытие и прежде всего хоронить детей.
Гордон подытожил, что и сам уже сделал соответствующие запасы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Верховной Раде раскритиковали столичных чиновников.