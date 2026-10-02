Кремль пересек красную линию: Гордон рассказал, что Путин будет делать с Киевом

Россия значительно усилила обстрелы Киева – под атаками не только энергетические объекты и теплогенерация. Были также удары по мостам. В общем перечень целей у врага обширен и даже после попаданий по гражданским объектам или критической инфраструктуре в РФ не прекращают заявлять только о военных целях.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что на самом деле российский лидер Владимир Путин будет поступать с Киевом.

"Я не хочу никого пугать, не хочу нагнетать ситуацию. Я хочу говорить очень спокойно и очень трезво. Следовательно, задача Путина – сделать Киев непригодным для жизни. Он хочет, чтобы у нас не было тепла, воды, света, электричества, чтобы нечем было сливать в унитазе, чтобы не было интернета, чтобы было холодно и чтобы нам негде было греться. Вот это он хочет”, – объяснил журналист.

По его словам, это простая месть за то, что Украина не подчинилась России.

"И он мстит. Да, мстит. В этой ситуации я хочу еще раз обратиться ко всем киевлянам. Во-первых, он нас не возьмет. Во-вторых, нужно четко реагировать на тревоги, прятать детей в укрытие. В первую очередь думать о детях", — подчеркнул Гордон.

Журналист подчеркнул, что играть в лотерею с дронами и ракетами не стоит – если объявлена тревога, нужно идти в укрытие и прежде всего хоронить детей.

"Нужно запастись теплой одеждой, инверторами, дизелем, у кого генераторы, генераторами, дровами, паллетами, едой на 2-3 недели", — дал журналист совет киевлянам.

Гордон подытожил, что и сам уже сделал соответствующие запасы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Верховной Раде раскритиковали столичных чиновников.



