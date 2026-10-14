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Кремль обвинил Украину в нарушении энергетического перемирия: у Зеленского ответили

В России заявили о якобы ударах по НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

14 октября 2026, 19:30
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Slava Kot

В России заявили, что Украина якобы атаковала два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях, нарушив энергетическое перемирие, о котором объявил президент США Дональд Трамп. В Офисе президента Украины эти обвинения отрицали и назвали их фейком.

Кремль обвинил Украину в нарушении энергетического перемирия: у Зеленского ответили

В Зеленском опровергли фейк РФ об ударах по НПЗ

О якобы ночных ударах по РФ сообщил вице-премьер-министр России Александр Новак. По его словам, атаки по двум НПЗ свидетельствуют о том, что Киев не демонстрирует готовность соблюдать энергетическое перемирие. Однако в сообщении российских властей не привели подтверждений поражения заводов. В сети также не обнародовали кадры, подтверждающие последствия заявленных атак, а украинская сторона об ударах по этим объектам не сообщала.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию о поражении НПЗ.

"Не было. Россияне распространили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, еще несколько объектов атаковали, а НПЗ – нет", – ответил представитель Зеленского.

Что известно об энергетическом перемирии

В конце прошлой недели Дональд Трамп объявил о якобы договоренности Украины и России о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. С тех пор Силы обороны Украины не сообщали о поражении российских НПЗ. Несмотря на это, в ночь на 14 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетическим объектам Киева, Киевской и Харьковской областей.

Кроме того, Министерство обороны РФ подтвердило удары по ряду украинских теплоэлектроцентралей, электроподстанций и других энергообъектов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США выдвинули жесткий ультиматум из-за претензий Трампа по НПЗ.



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