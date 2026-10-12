Кремль не собирается останавливать войну: в США назвали новую цель Москва по затягиванию переговоров

Кремль продолжает демонстрировать готовность вести войну против Украины, одновременно пытаясь представить Киев препятствием для мирного урегулирования. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), комментируя заявления российских представителей и ситуацию на фронте.

Кремль. Фото: из открытых источников

11 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что приблизить Россию к победе могут только действия российских войск на поле боя и применение баллистических ракет. По оценке ISW, такая риторика свидетельствует о стремлении Москвы добиться капитуляции Украины путем нанесения максимального ущерба ее тыловой инфраструктуре.

Аналитики также сообщили, что в период с 4 по 11 октября российские удары привели к гибели более 150 мирных жителей. На этом фоне заявления Кремля о переговорах и выборах в Украине могут быть частью стратегии давления на западных партнеров Киева.

В ISW считают, что Москва пытается убедить западные государства сократить военную поддержку Украины, рассчитывая восстановить инициативу на фронте. В качестве примера аналитики приводят временную приостановку обмена разведывательной информацией со стороны США в марте 2025 года, после которой российские войска смогли продвинуться в Курской области.

Отдельно эксперты обращают внимание на тему украинских выборов. Проведение голосования в условиях военного положения связано с конституционными ограничениями и вопросами безопасности. По оценке ISW, Кремль использует эту ситуацию, чтобы затягивать переговоры и обвинять Киев в отсутствии мирного процесса.

Аналитики подчеркивают: Россия могла бы создать условия для проведения выборов, согласившись на прекращение огня, которого ранее добивались Украина и США. Однако Москва продолжает настаивать на максималистских требованиях и не демонстрирует готовности к компромиссу.

Таким образом, в ISW рассматривают заявления Кремля как попытку выиграть время, ослабить международную поддержку Украины и продолжить войну на выгодных для России условиях.

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