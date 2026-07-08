"Кремль не делает выводов": в Европе назвали единственный способ заставить Путина прекратить войну

Украина за последний год значительно укрепила свои позиции не только в поле боя, но и в политической и экономической сферах. Такую оценку дала министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Радио Свобода, отметив, что именно это создает предпосылки для справедливого завершения войны.

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По ее словам, будущий мир должен основываться на безусловном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также гарантировать украинскому народу право самостоятельно определять собственное будущее.

"Мы этому очень рады, ведь в конечном счете эта война должна завершиться должным образом. А должное завершение означает уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также законного права украинского народа на собственное будущее как независимого государства", – сказала Валтонен.

В то же время глава финского МИД отметила, что Кремль не действует в соответствии с привычными принципами логики. По ее мнению, даже ухудшение экономической ситуации и постепенное истощение ресурсов пока не принуждают российское руководство изменить курс или отказаться от продолжения войны.

Министр убеждена, что решающее влияние на позицию Москвы может оказать внутреннее давление со стороны самих россиян. Она отметила, что все большее число граждан России сталкиваются с последствиями войны в повседневной жизни.

"Они вынуждены стоять в очередях за бензином. Их интернет подвергается все более жесткой цензуре. Уровень жизни не улучшается, и перспективы тоже выглядят совсем не радужными", – заявила глава МИД Финляндии.

По словам Валтонен, в настоящее время существуют предпосылки для возвращения в переговорный процесс. Однако она подчеркнула, что первым шагом должно стать полное прекращение боевых действий. Не менее важными она назвала меры по укреплению доверия, в частности, обмен всеми военнопленными и возвращение украинских детей, которые были незаконно вывезены в Россию.

"Только после этого можно будет понять, какой именно путь выхода из войны можно предложить российскому руководству", — отметила она.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что больше не привязывает возможное завершение войны между Украиной и Россией к конкретным временным рамкам. По его словам, переговорный процесс слишком сложный, чтобы определять любые дедлайны, однако он по-прежнему верит в возможность достижения мирного соглашения.