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Кремль нашел совершенно новую цель для атак по Украине: эксперт ошеломил деталями

Военный обозреватель отметил, что перебои с водоснабжением могут повлиять на работу систем отопления и вызвать дополнительные экологические проблемы.

17 сентября 2026, 11:35
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Клименко Елена

Российские войска осенью могут расширить список целей для массированных атак по Украине. Кроме энергетической инфраструктуры, под угрозой могут оказаться объекты водоснабжения. Часть ракет, которые изначально могли готовить для ударов по энергетике, русские военные способны переориентировать на водоканалы. Такое предположение высказал военный обозреватель и участник русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, атаки на системы водоснабжения могут происходить не только в столице, но и других регионах страны.

Кремль нашел совершенно новую цель для атак по Украине: эксперт ошеломил деталями

Фото: из открытых источников

Эксперт предполагает, что одним из первоначальных замыслов РФ могли быть удары по теплоэлектроцентралям, однако впоследствии часть целей могли быть изменены.

"Я уверен, что они хотели бить по энергоснабжающим объектам, по ТЭЦ, ну, по меньшей мере, в Киеве, переориентировали ракеты на удары по водоканалу", — заявил Гетьман.

Он подчеркнул, что повреждение водопроводной инфраструктуры способно повлечь за собой гораздо более широкие последствия, чем только перебои с водой. В частности, проблемы могут возникнуть с отоплением, поскольку функционирование систем теплоснабжения напрямую зависит от циркуляции воды.

"Если будет проблема непосредственно с водой, то работает или не работает электричество – уже теплоснабжение, батареи, как они нагреются, если нет воды", – объяснил военный обозреватель.

Кроме того, повреждение водоканалов может повлиять на работу систем водоотвода и создать дополнительные экологические риски.

Гетман считает, что активизация российских атак осенью не стала неожиданностью для Украины.

"Мы это ожидали, мы понимали, что осенью они увеличат количество ударов", — отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские Силы обороны уже несколько месяцев проводят в Донецкой области операцию под названием "Вивальди", подробности которой длительное время не разглашались. Ее главная задача – улучшение тактического положения украинских подразделений и выход на более выгодные для дальнейшей обороны рубежи.



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