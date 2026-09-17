Кремль меняет стратегию ударов по Украине: РФ нашла новую уязвимую цель

Россия начала наносить удары по дата-центрам и объектам связи, среди которых были попадания по инфраструктуре "Киевстара". Искусственный интеллект проанализировал ситуацию и объяснил новую стратегию Кремля.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini отмечает, что переход к ударам по дата-центрам может свидетельствовать об изменении приоритетов России – от атак на энергетику к более широкой "кибер-физической войне". По оценке чат-бота, дата-центры являются частью цифрового каркаса страны: они обеспечивают работу связи, банковских сервисов, государственных реестров, логистики и других систем.

Поэтому повреждение таких объектов может создавать проблемы не только для обычных пользователей, но и управления и логистики. Отдельный расчет – экономический. Восстановление оборудования, резервирование данных и перенос сервисов требуют значительных средств.

Еще один фактор – психологическое давление. Массовые перебои со связью и интернетом быстро ощущаются миллионами людей. Gemini считает, что таким образом, Россия пытается ослабить цифровую устойчивость Украины и заставить ее переходить к более распределенной инфраструктуре.

Чат-бот Grok видит в таких ударах прежде всего попытку усложнить военные коммуникации и обработку данных. По его версии, современная война во многом зависит от серверов, каналов связи и систем управления.

В то же время удар по крупному оператору затрагивает гражданскую сферу. Повреждение оборудования может оставлять людей без мобильной связи и Интернета, а также создавать дополнительные проблемы для цифровых сервисов. Это, по мнению чат-бота, может использоваться и как инструмент психологического давления.

Grok также предполагает экономический мотив: точечные удары по цифровой инфраструктуре могут являться частью изнурительной кампании, где враг пытается получить значительный эффект от атак на отдельные критические узлы.

Чат-бот DeepSeek делает упор на возможном военном значении телекоммуникационной инфраструктуры. Утверждает, что связь оператора может использоваться для работы отдельных систем и коммуникации военных.

Отдельно DeepSeek говорит об обработке разведывательной информации и целеуказания. По его версии, вывод из строя дата-центров потенциально может усложнить работу систем, зависящих от быстрого обмена данными.

Также чат-бот называет экономический фактор: повреждение крупных IT-объектов означает расходы по восстановлению и потенциальные потери для бизнеса и бюджета.

Все три чат-бота сходятся в одном: атаки на дата-центры могут иметь более широкий эффект, чем обычное отключение связи — от проблем с цифровыми сервисами до усложнения управления и дополнительных экономических потерь.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты в Украине Путин будет атаковать осенью.



