Кремль "играет не по правилам": могут ли ликвидировать Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергла прежние правила ведения войны. На этом фоне встал вопрос: означает ли это рост риска физической ликвидации самого Зеленского или лидера РФ Владимира Путина. Своим мнением поделились три модели ИИ.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает ситуацию более опасной после заявления Зеленского. В своем ответе чат-бот ссылается на слова президента о данных украинской разведки: Путин якобы приказал военным действовать без прежних ограничений. После этого по тезису ChatGPT Россия усилила удары по гражданской и критической инфраструктуре.

Однако говорить о резком росте риска физической ликвидации Зеленского или Путина, по мнению ChatGPT, нет оснований. Это разные уровни эскалации.

Ближайшей угрозой чат-бот называет дальнейшее расширение границ допустимого в войне: больше ударов по важным объектам, попытки парализовать управление и усиление давления на украинское руководство. Физическое отстранение главы государства остается для обеих сторон чрезвычайно рискованным шагом.

Чат-бот Gemini оценивает ситуацию более жестко. Считает, что война без правил увеличивает общий уровень угрозы, а для Зеленского опасность остается высокой. Он называет украинского президента главным символом сопротивления и предполагает, что при дальнейшем отказе Кремля от дипломатии и международных норм силовой сценарий в отношении первого лица может стать более привлекательным.

В то же время Gemini отмечает: риск существует для обоих лидеров. По его оценке, разрушение прежних рамок может заставить спецслужбы действовать более жестко. Путин со своей стороны осознает опасность, поэтому его охрана и изоляция усиливаются.

Отдельно Gemini отмечает риски ликвидации руководителя ядерного государства. Такой шаг может открыть путь к неконтролируемому хаосу, поэтому оба лидера оказались в ситуации постоянной угрозы безопасности.

Чат-бот Grok также считает, что уровень опасности вырос, но не говорит о неминуемой физической ликвидации. По поводу Зеленского чат-бот оценивает угрозу как высокую и отмечает, что российские спецслужбы неоднократно пытались вербовать людей для покушений. В то же время, серьезная охрана президента и политические последствия успешного покушения сдерживают такой сценарий.

Относительно Путина оценка другая. Grok считает риск его физической ликвидации со стороны Украины низким из-за возможных катастрофических последствий: реакции ядерного государства и прямой эскалации. По мнению чат-бота, Киеву выгоднее бить по логистике, энергетике и экономике, а не прибегать к личным покушениям.

В заключении все три чата соглашаются в одном: заявление о "войне без правил" означает более высокий общий уровень опасности и более жесткую борьбу. Но по физической ликвидации лидеров оценки различаются. ChatGPT не видит достаточных оснований говорить о неминуемом покушении, Gemini допускает рост угрозы для обоих, а Grok считает риск для Зеленского выше, тогда как для Путина – низким.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую наибольшую ошибку в войне допустила Украина.



