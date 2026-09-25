Кремль готовится к новому витку войны: эксперт шокировал заявлением о худшем сценарии для Украины



















Россия может готовиться не к скорому завершению войны, а к продолжению боевых действий и новому витку эскалации. Военный эксперт Александр Мусиенко обратил внимание на увеличение российского военного производства, подготовку к зимнему периоду и заявления западных должностных лиц о потенциальных угрозах.

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По его мнению, не стоит возлагать чрезмерные ожидания на дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном. Россия может использовать переговорный процесс для выигрыша времени, одновременно наращивая собственные ресурсы.

"У меня большие сомнения, что предложенные шаги к деэскалации быстро дадут результат. Если посмотреть на то, как действует Путин, создается впечатление, что Россия готовится к дальнейшей эскалации", — отметил Мусиенко.

Эксперт обратил внимание на сообщения о возможном увеличении русской армии. В частности, речь шла о потенциальной мобилизации сотен тысяч военных. Кроме того, Москва продолжает расширять производство беспилотников и других вооружений.

По словам Мусиенко, особое значение будет иметь зимний период. Россия может попытаться использовать его для ударов по украинской энергетике, экономике и инфраструктуре, пытаясь создать дополнительное давление на украинское общество.

"Россия может пытаться использовать зиму для того, чтобы разрушать наш экономический потенциал, наносить удары по инфраструктуре, создавать серьезные проблемы и деморализовать общество. Именно к этому нужно готовиться", — сказал военный эксперт.

В то же время, Мусиенко считает, что Украина должна действовать не только оборонно. Речь идет о системном поражении русского военного производства и объектов, обеспечивающих армию РФ ресурсами.

Эксперт также обратил внимание на усиление дискуссий в Европе по поводу потенциальной российской угрозы. По его мнению, это говорит о том, что партнеры Украины также оценивают риски дальнейшего обострения.

"Наша задача в таких условиях — сделать так, чтобы трудно было не только Украине. Нужно создавать проблемы для российского военного потенциала, чтобы Кремль ощущал цену продолжения войны", — подчеркнул Мусиенко.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Венгрия и Украина смогли урегулировать часть недоразумений, возникших в двусторонних отношениях в последние дни.