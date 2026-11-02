Кремль готовит Зеленскому наиболее опасную ловушку с начала войны: озвучено тревожное заявление

Политический эксперт Борислав Береза считает , что готовность президента Украины Владимира Зеленского к прямому разговору с российским правителем Владимиром Путиным может создать для Киева дополнительные дипломатические риски. По его мнению, Москва способна использовать стремление украинской стороны к переговорам в своих политических интересах.

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Береза обратил внимание на заявления представителей Кремля о том, что Путин якобы готов ответить Зеленскому, если тот позвонит по телефону. Однако эксперт сомневается, что такой разговор будет иметь практический результат и приблизит к прекращению войны.

"Путин ответит Зеленскому, если тот ему позвонит по телефону", — так Береза пересказал позицию российской стороны.

По мнению эксперта, украинский президент оказался в непростом положении. Если он согласится на контакт, Кремль может представить это как подтверждение своей готовности к переговорам. Если же откажется, российская пропаганда попытается использовать это для обвинений Киева в нежелании добиваться мира.

Береза также отмечает, что телефонный разговор не способен решить принципиальные вопросы завершения войны, в том числе территориальный. Он предостерегает, что публичные заявления украинского руководства могут оказаться инструментом дополнительного давления на Украину.

"Сам по себе такой контакт вряд ли приблизит к завершению войны. Москва может использовать его для демонстрации якобы готовности к переговорам, а отказ от разговора станет поводом обвинять Киев в нежелании искать мир", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что дочь бывшего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, ветеранка американской армии Меган Моббс считает, что Запад уже оказался в условиях масштабного противостояния сразу с несколькими государствами — Россией, Ираном и Китаем. По ее мнению, нынешняя борьба охватывает гораздо больше направлений, чем война в Украине. Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".