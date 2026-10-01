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Кремль готовит тройной удар по Украине: раскрыты шокирующие детали нового приказа Путина

Россия может усиливать удары по энергетике, атаки дронами и попытки дестабилизировать ситуацию в Киеве, считает политолог Владимир Фесенко.

1 октября 2026, 11:05
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Клименко Елена

Россия может усилить давление на Украину сразу по нескольким направлениям, используя не только военные удары, но и атаки на критическую инфраструктуру и попытки дестабилизации. Особую роль в этой кампании может сыграть энергетика в преддверии отопительного сезона. Такую оценку высказал политолог Владимир Фесенко.

Кремль готовит тройной удар по Украине: раскрыты шокирующие детали нового приказа Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, российская стратегия предполагает сочетание массированных воздушных атак, диверсионной активности и информационно-политического давления. Отдельной проблемой становятся реактивные беспилотники, которые из-за высокой скорости создают дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

"Сейчас мы видим не просто отдельные атаки России, а попытку действовать комплексно. Речь идет о массированных воздушных ударах, диверсиях и создании политического напряжения. Все это может работать одновременно, чтобы усилить давление на Украину и создать для нее как можно больше проблем в преддверии сложного зимнего периода", — отметил Фесенко.

По мнению политолога, одним из главных направлений российской кампании может оставаться энергетическая инфраструктура. Москва заинтересована в том, чтобы в канун холодов создать дополнительные трудности для работы энергосистемы и экономики Украины.

"Расчет России состоит в том, чтобы из-за ударов по энергетике создавать системные проблемы для Украины. Особенно опасным это становится накануне отопительного сезона, когда любые повреждения энергетической инфраструктуры могут иметь гораздо более серьезные последствия. Поэтому энергетика остается одной из ключевых целей российских атак", — пояснил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия может пытаться добиться уступок от Украины не только посредством ударов по тылу и военному давлению, но и через внутриполитические процессы. Такую точку зрения очертил политолог Валерий Клочок.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WNiGCEEM1os&t=4s
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