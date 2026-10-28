logo

BTC/USD

81407

ETH/USD

2368.74

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль готовит новую ловушку под видом мира: Портников раскрыл 10 пунктов Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль готовит новую ловушку под видом мира: Портников раскрыл 10 пунктов Путина

Москва возвращается к обсуждению гарантий безопасности и пытается изменить саму логику переговоров. Главный риск для Киева - сценарий, при котором условия для России согласуют раньше, чем определят реальные гарантии для Украины

28 октября 2026, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новые инициативы Кремля по урегулированию войны могут преследовать цели, гораздо более масштабные, чем прекращение боевых действий. В центре российской стратегии остаются требования о гарантиях безопасности для России, пересмотре отношений с НАТО и признании условий, которые Москва считает принципиальными. На эти противоречия обращает внимание политический обозреватель Виталий Портников в своих аналитических выступлениях.

Кремль готовит новую ловушку под видом мира: Портников раскрыл 10 пунктов Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке журналиста, российское руководство стремится выстроить переговорный процесс таким образом, чтобы вопрос о безопасности России стал одним из первых, тогда как окончательные условия завершения войны против Украины отодвигались на следующий этап.

Подобный подход создаёт серьёзные риски для Киева. Если международные партнёры начнут обсуждать ограничения для НАТО или другие требования Москвы до согласования надёжных гарантий для Украины, переговоры могут превратиться в инструмент давления на украинскую сторону.

Ещё одна проблема заключается в том, что Кремль связывает украинский вопрос с более широкой архитектурой европейской безопасности. Это позволяет российскому руководству добиваться обсуждения не только будущего оккупированных территорий, но и военного присутствия Запада в Европе.

При этом сам факт возвращения Москвы к дипломатическим контактам не означает готовности отказаться от первоначальных целей войны. Портников обращает внимание на противоречие между заявлениями о переговорах и российскими требованиями, которые могут затруднить достижение реального компромисса.

Для Украины ключевое значение имеет последовательность возможных договорённостей: прекращение войны должно сопровождаться конкретными механизмами защиты от повторного нападения, а не становиться поводом для пересмотра безопасности всего региона в интересах Кремля.

Поэтому главный вопрос заключается не в том, сколько пунктов содержит новый российский план, а в том, какие обязательства Москва требует от Украины и Запада и готова ли сама отказаться от дальнейшей агрессии. Без ясных ответов дипломатическая инициатива рискует остаться способом добиться политических уступок, а не путём к устойчивому миру.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ требует отката НАТО на уровень 1997 года: Зеленский рассказал о ловушке Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Aapi7-BmjHk
Теги:

Новости

Все новости