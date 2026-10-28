Кремль готовит новую ловушку под видом мира: Портников раскрыл 10 пунктов Путина

Новые инициативы Кремля по урегулированию войны могут преследовать цели, гораздо более масштабные, чем прекращение боевых действий. В центре российской стратегии остаются требования о гарантиях безопасности для России, пересмотре отношений с НАТО и признании условий, которые Москва считает принципиальными. На эти противоречия обращает внимание политический обозреватель Виталий Портников в своих аналитических выступлениях.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке журналиста, российское руководство стремится выстроить переговорный процесс таким образом, чтобы вопрос о безопасности России стал одним из первых, тогда как окончательные условия завершения войны против Украины отодвигались на следующий этап.

Подобный подход создаёт серьёзные риски для Киева. Если международные партнёры начнут обсуждать ограничения для НАТО или другие требования Москвы до согласования надёжных гарантий для Украины, переговоры могут превратиться в инструмент давления на украинскую сторону.

Ещё одна проблема заключается в том, что Кремль связывает украинский вопрос с более широкой архитектурой европейской безопасности. Это позволяет российскому руководству добиваться обсуждения не только будущего оккупированных территорий, но и военного присутствия Запада в Европе.

При этом сам факт возвращения Москвы к дипломатическим контактам не означает готовности отказаться от первоначальных целей войны. Портников обращает внимание на противоречие между заявлениями о переговорах и российскими требованиями, которые могут затруднить достижение реального компромисса.

Для Украины ключевое значение имеет последовательность возможных договорённостей: прекращение войны должно сопровождаться конкретными механизмами защиты от повторного нападения, а не становиться поводом для пересмотра безопасности всего региона в интересах Кремля.

Поэтому главный вопрос заключается не в том, сколько пунктов содержит новый российский план, а в том, какие обязательства Москва требует от Украины и Запада и готова ли сама отказаться от дальнейшей агрессии. Без ясных ответов дипломатическая инициатива рискует остаться способом добиться политических уступок, а не путём к устойчивому миру.

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