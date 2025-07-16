Кремль будет в ярости: Европа готовит кардинальное решение по вооружению Украины

Евросоюз обсуждает возможность финансирования американского пакета военной помощи Украине за счет прибылей от замороженных активов России. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, эта идея стала одной из главных тем состоявшейся 15 июля в Брюсселе встречи министров иностранных дел стран ЕС.

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Ключевым вопросом стало создание механизма закупки оружия у США. Приоритет – прозрачность и эффективная координация. По словам представителей НАТО, именно Альянс, вероятно, примет главную роль в распределении вооружения для ВСУ. Это должно обеспечить доверие среди стран-участниц и избежать подозрений по злоупотреблениям.

Впрочем, некоторые дипломаты выразили озабоченность: Москва может интерпретировать такую активность как прямую эскалацию. Несмотря на это, большинство участников поддержали идею привлечь к финансированию не налогоплательщиков, а доходы, поступающие от российских активов, замороженных в Европе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский задал вопрос ребром: "Кто должен за это платить — наши граждане или Россия?"

Ожидается, что финансирование будет проходить через общий фонд НАТО, который также поддержит усилия стран-членов в достижении нового стандарта – 3,5% ВВП на оборонные расходы.

По предварительным договоренностям Украина может в ближайшее время получить первые ЗРК Patriot, а также обсуждается возможность передачи дальнобойных ракет.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп выступил с рядом громких заявлений, среди которых особое внимание Украины привлекли обещания по поставкам вооружения. Об этом в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина рассказал политолог Владимир Фесенко.