Кремль будет атаковать Украину сотнями опасных дронов в сутки: эксперт ошарашил последствиями



















Россия меняет тактику массированных атак по Украине, делая ставку на истощение украинской противовоздушной обороны. Военный эксперт Роман Свитан считает , что нынешние удары реактивными беспилотниками являются лишь одним из этапов подготовки РФ к более масштабному применению скоростных средств поражения.

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Комментируя последние атаки на Киев, Днепр и другие города, эксперт отметил, что противник пытается заставить украинскую ПВО тратить дорогие ракеты на относительно дешевые воздушные цели. 28 сентября в результате удара по бизнес-центру в Днепре погибли три человека, еще 21 человек был ранен. В Киеве российская атака повредила, в частности, здание Национальной академии наук; один человек погиб.

"Задача основная стоит у россиян – засушить нашу систему ПВО средней дальности", – заявил Свитан.

По его словам, реактивные версии дронов составляют отдельную проблему из-за значительно более высокой скорости. На крейсерских режимах часть таких БпЛА может оставаться доступной для перехвата дронами-перехватчиками, однако при разгоне они становятся значительно более сложной целью. Поэтому Украине, по мнению эксперта, необходимо наращивать количество дешевых средств малой дальности, которые можно использовать против массированных атак.

Рассвет также прогнозирует дальнейшее усложнение российских ударных средств. Он заявил, что Москва может перейти к массированному применению более скоростных ракет-дронов, которые будут сложнее для перехвата.

"Через пол года россияне поставят на крыло около сотни в сутки РЗЦ-ракет", — утверждает военный эксперт.

По его мнению, для противодействия этой угрозе Украине нужна многоуровневая система ПВО, в которой дорогие ракеты средней дальности не будут тратиться на все цели подряд. Рассвет отмечает необходимость масштабировать производство дешевых ракет малой дальности и дронов-перехватчиков.

Портал "Комментарии" уже писал, что удары по гражданской инфраструктуре Киева могут усилить дискуссию об ответе Украины по объектам, обеспечивающим военный и экономический потенциал РФ. Такую оценку высказал политический эксперт Александр Бабак, комментируя массированную атаку России на украинские города.