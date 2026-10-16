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Недилько Ксения
Немецкий политик и представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра выразил мнение, что сейчас разворачивается финал полномасштабного конфликта в Украине. По его словам, это связано с тем, что Соединенные Штаты Америки прекратили соблюдать нейтралитет и фактически поддержали Российскую Федерацию.
Немецкий политик и представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра
По мнению немецкого политика, такие действия Белого дома кардинально изменяют баланс сил и характер внешней поддержки.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского соответствующим участником переговоров по завершению войны. В интервью телеканалу Newsmax американский лидер также назвал позором украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и подверг сомнению значение сопротивления российскому наступлению на Киев в 2022 году.
По словам Трампа, украинский президент якобы только заявляет о готовности к миру, но на самом деле не хочет заключать соглашения с Москвой. Американский лидер предположил, что договоренности с Россией можно добиться уже без участия Зеленского.