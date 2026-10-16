Немецкий политик и представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра выразил мнение, что сейчас разворачивается финал полномасштабного конфликта в Украине. По его словам, это связано с тем, что Соединенные Штаты Америки прекратили соблюдать нейтралитет и фактически поддержали Российскую Федерацию.

Немецкий политик и представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра

"Когда вы начинаете закупать у РФ дизельное топливо в таких объемах, – отметил евродепутат, комментируя масштабные закупки нефтепродуктов у агрессора, – вы фактически запрещаете украинцам атаковать российскую нефтяную промышленность".

По мнению немецкого политика, такие действия Белого дома кардинально изменяют баланс сил и характер внешней поддержки.

"И одновременно даете деньги россиянам, – подчеркнул Кра, добавив, что финансирование Москвы разрушает предыдущие союзнические обязательства. — Это значит, что США перешли на другую сторону".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского соответствующим участником переговоров по завершению войны. В интервью телеканалу Newsmax американский лидер также назвал позором украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и подверг сомнению значение сопротивления российскому наступлению на Киев в 2022 году.

По словам Трампа, украинский президент якобы только заявляет о готовности к миру, но на самом деле не хочет заключать соглашения с Москвой. Американский лидер предположил, что договоренности с Россией можно добиться уже без участия Зеленского.