Компромисс вместо максимальных целей: профессор Гарварда описал возможный путь к завершению войны

Война России против Украины остается в состоянии затяжного тупика: ни Москва, ни Киев пока не способны навязать другой стороне свои условия. При этом конфликт продолжает требовать значительных ресурсов и несет обеим странам большие потери. Такую оценку высказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен М. Уолт в колонке для Foreign Policy.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По мнению Уолта, война развивалась по классической логике эскалации: стороны наращивали применение более смертоносных вооружений, расширяли цели и постепенно вовлекали больше внешних участников. Профессор отдельно призвал осторожно относиться к прогнозам, напомнив, что ошибались в оценках войны не только политики, но и эксперты.

В частности, сам Уолт до полномасштабного вторжения не ожидал, что Владимир Путин решится начать такую войну. Он также считает, что просчеты допускали российское, американское и украинское руководство.

Особую роль в поиске выхода из конфликта профессор отводит США. По его оценке, Вашингтон располагает одновременно экономическими и военными рычагами влияния: от военной помощи Украине и поддержки ее восстановления до санкционного давления на Россию.

Уолт считает, что эти инструменты могли бы использоваться комплексно – для создания стимулов к компромиссу одновременно для Москвы и Киева. Он критически оценивает как прежнюю политику администрации Джо Байдена, так и нынешний подход Вашингтона, который, по его мнению, в большей степени давит на Киев.

В качестве одного из возможных контуров будущего соглашения профессор называет отказ от перспективы вступления Украины в НАТО при сохранении возможности ее вступления в ЕС, сильных Вооруженных сил, доступа к торговле, иностранным инвестициям и закупкам оружия.

При этом Уолт подчеркивает, что речь не идет о готовом мирном плане. Он сам не уверен, что такой сценарий удастся реализовать. Главной проблемой профессор считает отсутствие механизма, который одновременно побудил бы Россию и Украину остановить войну и договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон.

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