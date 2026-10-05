Полномасштабная российская вооруженная агрессия на территории Украины длится пятый год. За это время в Украине были успехи и падения. Искусственный интеллект поделился мнением, какую наибольшую ошибку в войне допустила Украина.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает главной проблемой не столько конкретный стратегический просчет, сколько чрезмерную веру в то, что цивилизованный мир защитит Украину из-за самого факта борьбы за справедливость.

По версии чат-бота, страна слишком долго зависела от обещаний партнеров, медленно разворачивала собственное производство оружия и теряла время из-за бюрократии. В то же время, общество и власть жили ожиданием скорой победы, хотя до длительной войны на истощение Украина оказалась не до конца готовой.

Gemini отдельно отмечает запоздалое масштабирование производства дронов, развития ВПК и системной мобилизации. Еще одной опасностью чат-бот называет внутреннее разочарование и уныние, поскольку во время войны слабостью становятся внутренние конфликты.

Чат-бот Grok формулирует ошибку несколько иначе: Украина слишком поздно и недостаточно жестко осознала, что война стала войной на истощение, а не спринтом.

Модель ШИ считает, что Киев слишком долго надеялся на достаточное количество западного оружия и денег, не перестраивая государство и общество под длительную войну.

Среди проблем Grok называет неравномерную мобилизацию, медленное развитие производства дронов-перехватчиков, ракет и ПВО. Отдельно он говорит о защите энергетики и критической инфраструктуры: по мнению чат-бота Украина часто действовала реактивно, а не на опережение.

В результате, по оценке Grok, героизм и изобретательность украинцев помогают держаться, но стратегически страна потеряла время, которое могла использовать для создания собственной долговременной силы.

Чат-бот DeepSeek также видит ключевую ошибку в чрезмерной ставке партнеров. Считает, что Украина слишком долго верила, что войну можно выиграть в основном за счет чужого оружия, денег и решений.

Отдельно DeepSeek говорит о мобилизации. Ссылаясь на заявление Буданова, чат-бот отмечает, что Украина сама ослабила мобилизационный процесс из-за внутренних амбиций и необдуманных действий в информационном пространстве.

Еще один пример – контрнаступление 2023 года. DeepSeek упоминает позицию Залужного о том, что силы не удалось собрать в один кулак, а также оценку аналитиков о системной проблеме, которую он описывает как смерть от тысячи порезов.

Но глубочайшей ошибкой DeepSeek называет то, что Украина не смогла совершить войну для Запада экзистенциальным приоритетом.

Все три чата сходятся в главном: Украина слишком долго рассчитывала на внешнюю помощь, потеряла время и не столь быстро перестроила собственную систему под длительную войну. Разница только в акцентах. Gemini больше говорит о зависимости от партнеров, собственном производстве и единстве; Grok – об запоздалой подготовке к войне на истощение и защиту инфраструктуры; DeepSeek – о системных решениях, мобилизации и неспособности убедить Запад воспринимать войну как собственный приоритет.

Поэтому общий вывод трех моделей прост: больше времени Украина потеряла тогда, когда еще могла быстрее перестроиться под долгую войну.

Напомним: портал "Комментарии" писал о роковой ошибке Лукашенко и Путина.



