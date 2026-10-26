Китайцы ни при каких условиях на такое не пойдут: озвучено громкое заявление о страшном ударе Си для Путина



















Россия пытается продвигать идею договоренностей между великими государствами о новом распределении сфер влияния, однако реализация такого сценария по Украине остается под вопросом. Политтехнолог Тарас Загородний считает , что разговоры о новой Ялтинской конференции могут быть выгодны прежде всего Кремлю, который стремится представить себя равноправным партнером Соединенных Штатов и Китая.

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По мнению эксперта, Пекин не обязательно согласится на формат, который позволил Москве подняться до уровня двух ведущих мировых государств. Китай имеет свои интересы и вряд ли захочет оказаться в ситуации, когда его позиция будет выглядеть слабой, а Украина будет продолжать сопротивление.

"Ялта – это влажные фантазии именно россиян. Какая Ялта? Вы кто? В Ялте встречались Британская империя, Соединенные Штаты и Советский Союз", – заявил Загородний.

Он также обратил внимание, что обсуждение будущего Украины без ее участия не означает автоматического согласия Киева выполнять решения других государств. По его словам, способность Украины самостоятельно наносить удары по российской территории меняет условия, в которых Кремль пытается добиться политических уступок.

"А что вы Украины согласите? Растерзаете, как Чехословакию? И китайцы в это не полезут", — убежден политтехнолог.

Загородный проводит параллели с историческими событиями в канун Второй мировой войны, когда великие государства соглашались на уступки за счет других стран. В то же время, он считает, что современная ситуация отличается: Украина имеет собственные дальнобойные средства поражения и продолжает военное сопротивление.

Портал "Комментарии!" уже писал, что Украина начала системно бить по цепочкам поставку компонентов для российских баллистических ракет, пытаясь усложнить их производство. Силы обороны, возможно, сосредоточились на предприятиях, которые трудно заменить другими производственными мощностями. Такую оценку в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.