Китай заставят Путина пойти на серьезные уступки в войне: раскрыт потрясающий замысел США

США и другие западные страны в ближайшие месяцы могут активизировать дипломатическую работу с Китаем, пытаясь убедить Пекин использовать свое влияние на Москву для завершения войны против Украины. Одним из рычагов в этом процессе может стать закон Грэма-Блюменталя. Таково мнение в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо" выразил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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По словам эксперта, принятый Конгрессом США документ создает дополнительный инструмент влияния не только на Россию, но и на государства, продолжающие поддерживать с ней масштабные экономические отношения. Особое внимание Вашингтона в этом контексте будет уделено Китаю.

"Если говорить именно о факторе Китая, то закон Грэмма-Блюменталя, принятый в Конгрессе Соединенных Штатов и который должен подписать Дональд Трамп, — это определенный фактор для того, чтобы убедить Поднебесную действовать активнее в теме стимулирования РФ к завершению войны", — пояснил Чаленко.

Политолог прогнозирует, что в ближайшее время Запад усугубит дипломатические контакты с Пекином. Цель таких переговоров – убедить Си Цзиньпина и его окружение скорректировать подход к Москве и активнее способствовать прекращению боевых действий.

Чаленко также обратил внимание на сигналы, поступающие в последнее время из самого Китая. По его словам, во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Си Цзиньпин говорил о необходимости скорейшего завершения войны и возможном участии Пекина в поиске политико-дипломатического решения.

"Си призвал к скорейшему завершению войны и указывал на возможность включения в процесс поиска политико-дипломатического решения темы российско-украинской войны", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что неожиданное отсутствие лидера Китая Си Цзиньпина на торжественном ужине во время саммита БРИКС в Нью-Дели повлекло за собой волну обсуждений в медиа и социальных сетях. Китайский лидер принимал участие в основных мероприятиях саммита и провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, однако на вечернем приеме его уже не было.