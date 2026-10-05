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Китай стал главным врагом Путина: украинцев шокировали перспективами прекращения войны

Вадим Денисенко считает, что Россия согласится на завершение войны только под серьезным внешним давлением, а Китай не заинтересован в новой «Ялте»

5 октября 2026, 14:05
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Клименко Елена








Россия в ближайшее время не демонстрирует готовность к реальному завершению войны против Украины. Противоречивые заявления представителей Кремля, по мнению руководителя аналитического центра "Деловая столица" Вадима Денисенко, не следует воспринимать как признак подготовки к результативным переговорам.

Китай стал главным врагом Путина: украинцев шокировали перспективами прекращения войны

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, технические контакты между сторонами могут состояться, в том числе с участием США, Украины и России. Однако ждать от них прорыва он не рекомендует.

А никаких переговоров в ближайшее время не будет. То есть, никаких результативных переговоров точно не будет", — сказал Денисенко.

В то же время эксперт убежден, что Кремль сейчас не намерен добровольно останавливать боевые действия. Российский правитель, считает эксперт, может изменить позицию только при мощном внешнем давлении.

"Путин не собирается на сегодняшний момент останавливать войну. Это ключевой момент, который мы должны понимать. А останавливать войну он будет только тогда, когда на него будет очень серьезное внешнее давление", — подчеркнул он.

В то же время Денисенко оценил как достаточно высокую вероятность появления Путина на саммите G2. А вот перспективы встречи российского диктатора с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином он оценивает гораздо более скептически.  

Главным препятствием может стать Китай. Денисенко убежден, что Пекин не заинтересован в новом глобальном переделе мира с участием России.  

"Китай не хочет сейчас играть в Ялту 2", — заявил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в Украине постепенно формируется электоральный запрос на политические силы, которые будут выступать за скорейшее завершение войны и компромиссы с Россией. Политики уже пытаются занять эту нишу, а на предстоящих выборах она может стать одним из главных объектов борьбы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tryb4xAjcsI
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