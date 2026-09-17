Китай сознательно не помогает Украине в войне: Зеленский шокировал претензию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай имеет значительное политическое и экономическое влияние на Россию и при желании мог бы использовать его, чтобы подтолкнуть Владимира Путина к переговорам о завершении войны. В то же время, глава государства подчеркнул, что до сих пор не видел реального давления Пекина на Москву.

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Зеленский также прокомментировал вопросы иностранных технологий и вооружений, используемых Россией. По его словам, у украинской стороны есть подтверждение применения северокорейских ракет, тогда как китайских ракет он не видел. В то же время президент утверждает, что в РФ попадают технологии и оборудование китайского происхождения.

"Я видел реальную ракету северокорейского производства в Украине. Китайские ракеты я не видел. Но я знаю, что их технологии попадают в Россию", — заявил Зеленский.

По мнению президента, возможности Пекина влиять на Кремль остаются значительными, особенно учитывая международные санкции против РФ, ограничения для российского энергетического и банковского секторов и борьбу с так называемым теневым флотом.

"Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я уверен. Но они этого не сделали. И если ты можешь, но не делаешь, это поддержка или нет?", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вопрос состоит не только в возможных поставках оружия. Значительно более важной он назвал политическую позицию Китая относительно российско-украинской войны.

"Проблема в том, что они не посередине. Потому что они немного больше на стороне России", — заявил президент.

По словам Зеленского, речь идет о большей открытости Пекина к сотрудничеству с Москвой и готовности помогать России. Президент подчеркнул, что в случае столь великого государства даже относительно небольшой политический или экономический перекос может оказать значительное влияние.

Портал "Комментарии" уже писал , что новый санкционный законопроект США может создать серьезные проблемы для российской экономики, однако его реальное влияние будет зависеть от того, насколько жестко президент Дональд Трамп воспользуется полученными полномочиями. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.