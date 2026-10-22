Киев ждет еще один мегаудар баллистики: когда и по чему будет бить Россия

В четверг 22 октября для столицы Украины в течение дня сохраняется повышенная опасность ракетной атаки со стороны России. По информации Telegram-канала "Оперативный информ", российские войска могут применить баллистические ракеты для удара по Киеву.

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По предварительным данным, потенциальной целью противника может стать один из мостов столицы. В то же время, конкретный объект, которому может угрожать атака, в сообщении не называют. Информация о возможном ударе требует внимания, однако окончательные выводы по поводу целей российских войск пока делать преждевременно.

Жителей Киева и гостей города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, следить за официальными сообщениями и заблаговременно позаботиться о собственной безопасности. При объявлении тревоги необходимо как можно быстрее пройти до ближайшего укрытия и оставаться там до официального отбоя.

В сообщении Telegram-канала отмечается: "Сегодня в течение дня существует угроза применения баллистических ракет по Киеву. Враг планирует атаковать один из мостов в столице. Реагируйте на тревоги".

Кроме угрозы для столицы, мониторинговые ресурсы предупреждают о возможности нового массированного российского удара по Украине в течение ближайших 72 часов. По их данным, под потенциальной угрозой могут оказаться энергетические объекты в разных регионах, а также инфраструктура Киева и западных областей.

Среди средств поражения, которые по оценкам мониторинговых каналов Россия может использовать для атаки, называют ударные беспилотники типа "Герань-2" и их аналоги. Вероятными целями могут стать объекты энергетической инфраструктуры.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия могла согласиться вернуться к переговорному процессу через сочетание военного, экономического и политического давления. В то же время, это еще не означает, что Владимир Путин действительно решил завершить войну против Украины. Такую оценку высказал журналист Виталий Портников, анализируя результаты встречи представителя президента США Стива Уиткоффа с российским руководством.