Киев утром в страшном огне после налета дронов: власти сделали срочное заявление о последствиях

Утром 16 сентября Киев снова оказался под атакой российских беспилотников. В столице дважды объявляли воздушную тревогу, жители слышали взрывы, а в одном из районов города после атаки вспыхнул пожар.

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Первая угроза возникла около 05:06. Киевская городская военная администрация сообщила об опасности применения БПЛА и призвала киевлян немедленно пройти к укрытиям. Уже в 05.09 был объявлен отбой, однако вскоре стали известны последствия атаки.

Около 05:48 в КМВА заявили, что в Святошинском районе столицы из-за российской атаки загорелось складское здание. На месте работали соответствующие службы, ликвидировавшие последствия удара.

Однако на этом опасность для Киева не миновала. В 06:54 в столице вторично за утро объявили воздушную тревогу из-за новой угрозы применения ударных дронов. В городе снова было слышно взрывы.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивных беспилотников на севере Черниговской области. Вражеские аппараты двигались по западному курсу в направлении Киевщины. Впоследствии военные сообщили о реактивном БПЛА, который приближался к столице со стороны Коцюбинского.

Российские атаки на Киев в последнее время участились. В ночь на 15 сентября столица также находилась под ударом дронов. Тогда сообщалось о повреждении автозаправочных станций и складских объектов, пострадавших. А 11 сентября после взрывов власти информировали об атаках на АЗС в Днепровском и Оболонском районах.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Украину в пределах попыток добиться завершения войны, однако предложенные Киеву условия могут оказаться гораздо выгоднее Москве. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя последнюю активизацию переговорного процесса.