Киев упорно толкают к самому унизительному сценарию остановки войны: эксперт ошеломил последствиями

В Украине с новой силой развернулась дискуссия о возможности мирных переговоров с Россией. Однако политолог Виктор Андрусив считает, что этот спор в значительной степени является следствием эмоционального истощения украинского общества, пятого года живущего в условиях полномасштабной войны.

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По его словам, усталость заставляет людей искать любую возможность поверить в скорейшее завершение войны, даже если для этого нет реальных оснований.

"Мы все хотим завершение этого ужаса. Это факт номер один. Я не знаю никого, кто хотел бы воевать всю жизнь. Даже невероятные воины и герои, которых я знаю, на пятый год устали и истощились", – отметил Андрусов.

В то же время, эксперт призывает отделять эмоции от реального состояния переговорного процесса. Он подчеркнул, что Украина не избегает переговоров и постоянно поддерживает мирные инициативы. Киев принимает участие в соответствующих международных мероприятиях и предлагает разные форматы перемирия — в частности, энергетическое, морское и гуманитарное.

Однако, по словам Андрусива, проблема состоит в том, что Москва на эти предложения не согласна. Вместо готовности к компромиссу, Россия продолжает атаковать украинскую инфраструктуру.

Украина постоянно настаивает на проведении мирных переговоров. Мы поддерживаем любые мирные инициативы. Мы предлагаем энергетическое, морское, гуманитарное перемирие. Но нам отказывают. Путин решил еще увеличить масштаб террора в Украине", — заявил политолог.

Андрусов также раскритиковал идею согласиться на российское требование выхода украинских войск из Донбасса как условия для начала переговоров. По его мнению, это означало бы отказ от своих оборонных позиций в обмен только на обещание Москвы начать диалог.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может рассчитывать не столько на скорую победу на поле боя, сколько на истощение Украины и сокращение внешней поддержки. Такую оценку высказал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.