«Киев упадет через несколько дней»: Анна Маляр раскрыла тайные сообщения ЕС с начала войны

Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала глобальные геополитические процессы и место нашего государства в мировых дискуссиях лидеров ведущих стран.

Анна Маляр. Фото из открытых источников

Она призвала уяснить масштабы нынешнего противостояния на международной арене.

"Просто вдумайтесь в эту идею – россия, Китай, США – должны договариваться о судьбе Украины", — отметила Маляр.

Она предложила "взглянуть теперь на карту мира, вспомнить количество населения этих трех гигантских стран", подчеркнув парадоксальность ситуации, когда такие сверхдержавы "ищут путь, как обуздать Украину".

Эксперт также обратила внимание на то, насколько сильно украинский вопрос интегрирован в мировую политическую систему. В частности она отметила масштабные дискуссии за океаном.

"В США даже этот вопрос влияет на внутреннюю политику и выборы, иначе не было бы этой горячки", — объяснила Маляр.

Несмотря на значительную разницу в масштабах и потенциале, Украина доказала свою самостоятельность и прочность.

"И, несмотря на наши размеры, мы не объект, мы субъект международной политики", — подчеркнула она, добавив, что государство находится в самом эпицентре мировых событий, а "россия не может нас победить". По ее словам, главным фактором этого является несокрушимость украинцев: "Потому что мы сражаемся. Несмотря на все. Несмотря на то, что у нас меньше людей и оружия. Несмотря на то, что нам давали три дня".

Вспоминая первые дни полномасштабного российского вторжения, Анна Маляр поделилась показательным закулисным фактом о настроениях западных партнеров на тот момент.

"Один европейский чиновник мне показывал смс, которые в первые дни вторжения рассылала одна из структур Евросоюза", — раскрыла детали экс-замминистра. В тех сообщениях "так и было написано – "за несколько дней Киев упадет".

Однако прогнозы иностранных аналитиков не оправдались благодаря стойкости украинского народа.

"А мы выстояли", — резюмировала Маляр. Она выразила уверенность в будущем государства, но очертила главную внутреннюю угрозу: "Выстоим и дальше, если не развалим сами себя изнутри".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сопровождающий Владимира Зеленского во время официального визита в Норвегию, прокомментировал ход международных встреч и оперативную ситуацию на фронте.