«Киев упадет через несколько дней»: Анна Маляр раскрыла тайные сообщения ЕС с начала войны

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Недилько Ксения
Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала глобальные геополитические процессы и место нашего государства в мировых дискуссиях лидеров ведущих стран.
Анна Маляр. Фото из открытых источников
Она призвала уяснить масштабы нынешнего противостояния на международной арене.
Она предложила "взглянуть теперь на карту мира, вспомнить количество населения этих трех гигантских стран", подчеркнув парадоксальность ситуации, когда такие сверхдержавы "ищут путь, как обуздать Украину".
Эксперт также обратила внимание на то, насколько сильно украинский вопрос интегрирован в мировую политическую систему. В частности она отметила масштабные дискуссии за океаном.
Несмотря на значительную разницу в масштабах и потенциале, Украина доказала свою самостоятельность и прочность.
Вспоминая первые дни полномасштабного российского вторжения, Анна Маляр поделилась показательным закулисным фактом о настроениях западных партнеров на тот момент.
Однако прогнозы иностранных аналитиков не оправдались благодаря стойкости украинского народа.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сопровождающий Владимира Зеленского во время официального визита в Норвегию, прокомментировал ход международных встреч и оперативную ситуацию на фронте.