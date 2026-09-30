Киев снова вздрогнул от страшных взрывов: Путин ударил по западному посольству, известно о погибшем

Россия утром 30 сентября продлила массированную атаку на Киев. На фоне работы сил противовоздушной обороны в столице было зафиксировано падение обломков и попадание в разных районах города. Среди прочего сообщалось о возможном падении обломков на территории одного из западных дипломатических представительств.

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По предварительной информации, инцидент произошел в Шевченковском районе. На место оперативно направили экстренные службы для проверки обстоятельств и ликвидации последствий атаки.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки повреждения зафиксировали в нескольких районах столицы. В частности, в Соломенском районе возник пожар на складском объекте. Спасатели работали на месте возгорания.

Последствия атаки оказались трагическими. По данным городских властей, в столице есть погибшие и пострадавшие. Оперативная информация о количестве жертв и характере повреждений уточняется.

Массированный удар РФ по Киеву производился на фоне комбинированной атаки с применением ракет и ударных беспилотников. Власти призвали жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности ракетной и дроновой.

Отдельное внимание привлек инцидент в Шевченковском районе, где, по предварительным данным, обломки могли упасть вблизи дипломатического представительства. Окончательные обстоятельства и характер повреждений должны установить специалисты по завершении работы на месте.

Российские удары также повлекли за собой повреждение гражданской и нежилой инфраструктуры столицы. Киевские службы продолжают ликвидировать последствия атаки и обследовать места падения обломков.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает накапливать ударные средства для массированных атак по Украине, причем особое внимание сейчас привлекает ракетное вооружение. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что информация о якобы накоплении Россией 13 тысяч реактивных "Гераней-2" не отвечает реальным производственным возможностям РФ.