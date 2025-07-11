Киев переходит к радикальной борьбе с "Шахедами": выделенная сумма вызывает шок

В Киеве стартует комплексная система противодействия враждебным беспилотникам, направленным на столицу, под названием "Чистое небо", сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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"По инициативе президента Владимира Зеленского запускаем полноценный механизм перехвата вражеских дронов, направляющихся в Киев. Столица инвестирует дополнительные средства в масштабный проект "Чистое небо", предусматривающий защиту воздушного пространства с помощью отечественных перехватчиков-дронов", — рассказал Ткаченко.

На реализацию проекта выделено 260 миллионов гривен. Эти средства будут ориентированы на создание эффективной системы реагирования.

Планируется также открытие центра обучения операторов – специального учреждения для подготовки специалистов по управлению дронами-перехватчиками. Кроме этого, будут формироваться дополнительные мобильные отряды, которые будут нести дежурство в Киеве и в его окрестностях.

Система будет работать в тесном сотрудничестве с Генеральным штабом, Воздушными Силами и Силами обороны Украины.

Напомним, что в последнее время РФ активизировала воздушные удары по Украине, применяя новые тактики атак беспилотников. Президент Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин стремится вызвать страдания украинцев и заставить их покинуть страну из-за постоянных обстрелов.

Как уже писали "Комментарии", у Соединенных Штатов есть большие запасы устаревших или готовых к списанию ракет, которые могли бы эффективно помочь Украине защитить города от атак России, отмечает посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.