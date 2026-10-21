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Киев не выдержит этого страшного обвинения Путина и Трампа: какой страшный сценарий готовится

Россия может использовать временное прекращение ударов по энергетическим объектам для собственной политической выгоды

21 октября 2026, 13:05
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Клименко Елена

Возможное энергетическое перемирие между Украиной и Россией может стать инструментом политического давления, если стороны не будут иметь четких механизмов контроля за его соблюдением. Такую оценку высказал политический обозреватель Виталий Портников, анализируя переговоры с участием США.

Киев не выдержит этого страшного обвинения Путина и Трампа: какой страшный сценарий готовится

Фото: из открытых источников

По его словам, Россия может извлечь практическую выгоду от временного прекращения ударов по энергетическим объектам, даже если не согласится на долгосрочное урегулирование. В то же время, американская администрация может использовать само перемирие в качестве доказательства дипломатического прогресса.

Портников обратил внимание на то, что в случае возобновления атак после паузы возникнет вопрос, кто именно поднял договоренности и как на это будут реагировать Соединенные Штаты. По его оценке Россия может попытаться использовать такую ситуацию в собственных интересах.

"А Трамп будет выглядеть миротворцем. Нельзя будет после 3 ноября, после 10-го все это восстановить, обвинить Украину в том, что она нарушила энергетическое перемирие. Путин все это умеет", — заявил обозреватель.

В то же время, Портников подчеркнул, что Киеву важно не давать оснований для необоснованных обвинений и добиваться прозрачных условий любых договоренностей. Это подразумевает четкое определение запрещенных действий, процедуры фиксации нарушений и ответственности за их совершение.

Обозреватель также отметил, что главный вопрос состоит в том, готов ли Кремль соблюдать договоренности, если они не отвечают его долгосрочным целям.

Портал "Комментарии" уже писал , что американский политик-республиканец Борис Пинкус считает, что решения Дональда Трампа в отношении России и Украины могут усугубить политические проблемы президента США. По его словам, часть сенаторов уже выразили несогласие с подходом главы Белого дома, а в Конгрессе обсуждают правовые аспекты его действий.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dpe_E6VR0pE&t=4s
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