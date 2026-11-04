Киев не может оправиться от страшного удара РФ: власти хватаются за голову из-за потрясающих последствий

Утром среды, 4 ноября, российские войска снова атаковали Киев беспилотником. В столице прогремели взрывы, а в одном из районов зафиксировали падение обломков. Информацию о возможных разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняют.

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Как сообщали Воздушные силы, во время воздушной тревоги в столицу приближался реактивный беспилотник. Он двигался через Бровары в направлении центра Киева. Воздушная тревога желтого уровня продолжалась с 06:16 до 06:27.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что обломки сбитого беспилотника упали на открытой территории в Деснянском районе. Место падения расположено недалеко от частного дома.

"Информация о возможных повреждениях и пострадавших уточняется", — отметили в КМВА.

Между тем в столице сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. С вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение трамваев и троллейбусов. Вместо них на маршруты должны выйти автобусы, которые будут дублировать коммунальный электротранспорт.

Кроме того, в городе периодически применяются экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали повреждения объектов киевского регионального энергоузла в результате российских атак последних дней.

Проблемы с электроснабжением повлияли и на работу "Киевводоканала". Часть его объектов осталась без света, однако по состоянию на утро 4 ноября подачу воды в столице частично восстановили. В районах, где водоснабжение еще отсутствует, бюветы планируют подключать к генераторам.

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