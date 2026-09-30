Киев может ожидать худший сценарий с начала войны: генерал ошеломил деталями



















Россия во время осенне-зимней кампании может усилить удары по украинской инфраструктуре, пытаясь не только нанести вред энергетике, но и создать условия для масштабного гуманитарного кризиса. Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

Фото: из открытых источников

По его словам, российские удары по Киеву и другим городам преследуют комплексную цель. Речь идет об истощении украинских ресурсов, нарушении работы критической инфраструктуры и психологическом давлении на население. Ягун отметил, что Москва может рассчитывать на появление новой волны внутренней и внешней миграции.

"Тактика агрессора, что в 40-м году против Лондона нацистской Германией, сегодня рашистами против Киева, она совсем не изменилась. Они просто пытаются дестабилизировать ситуацию в столице государства", – заявил Ягун.

Он подчеркнул, что российские атаки заставляют Украину тратить значительные ресурсы не только на фронт, но и на поддержание нормальной жизни городов. По его мнению, именно этого и стремится противник заставить Украину направлять ресурсы на ликвидацию последствий ударов.

Отдельно Ягун обратил внимание на удары по складам, фармацевтическим предприятиям, медицинским учреждениям, школам и другим объектам. По его словам, системное уничтожение такой инфраструктуры может быть частью попытки сделать жизнь в крупных городах максимально сложной.

"Они таким образом нам хотят сделать, если не гуманитарный кризис, то по крайней мере попытаться выбить из города значительное количество людей, которые снова там пойдут волнами либо на Западную Украину, либо на Европу", — отметил генерал.

Портал "Комментарии" уже писал, что возможные переговоры между США, Украиной и Россией могут превратиться в очередной инструмент затягивания времени со стороны Москвы. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук, комментируя сообщения о потенциальных встречах и возможности договоренностей по прекращению огня.