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"Капитуляция Украины до весны 27-го": эксперт раскрыл, как Кремль планирует дожать Зеленского

Эксперт Ступак: Россия может попытаться разрушить украинскую инфраструктуру до конца зимы, чтобы усилить давление на Киев перед возможными переговорами

1 октября 2026, 20:02
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Кречмаровская Наталия

Россия может до конца зимы пытаться максимально разрушить украинскую инфраструктуру. Военный эксперт Иван Ступак связывает это с местью за удары по российским объектам и стремлением страны-агрессоры давить на Украину из-за гражданского населения.

"Капитуляция Украины до весны 27-го": эксперт раскрыл, как Кремль планирует дожать Зеленского

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Ступак отметил, что у российской армии нет ожидаемого преимущества на фронте, поэтому одним из направлений давления остается тыл. Особенно уязвимым периодом он назвал зиму.

"Они понимают, что зима — это слабая цепочка в Украине. Они понимают, что на фронте преимущества — ноль. Отрицательное наступление, отрицательное продвижение, на кого надо давить? На гражданских", — отметил он.

Отдельной проблемой эксперт назвал ситуацию с противовоздушной обороной. По его словам, ракет для Patriot недостаточно, а неопределенность с американской помощью создает для Украины дополнительные риски.

На этом фоне, по оценке Ступака, Россия может постараться создать условия, при которых Украина подойдет к возможным переговорам максимально ослабленной. Речь идет не только об энергетике, но и об экономических и политических проблемах внутри страны.

"Понятно, что они будут пытаться нас дожимать, чтобы на март 27-го года Зеленский лично и вся Украина, пришла максимально мягкой с точки зрения переговорного процесса, чтобы была согласна на любые требования Российской Федерации. Потому что бизнеса нет, экономики нет, все разрушено, все в руинах, армию не из чего финансировать", — отметил он.

В то же время Ступак считает, что сценарий с голодом россиянам реализовать не удастся. Проблемы могут возникнуть с энергетикой и ассортиментом продуктов, однако он ожидает, что Украина сможет адаптироваться.

"По голоду у них точно не получится. Я знаю, голод они хотят нам сделать, но точно не получится. Возможно, ассортимент продуктов будет немного меньше. Энергетика, возможно, будет ковылять, но с дронами мы найдем, как справиться, их будет меньше", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что может угрожать Путину.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SfC0_lUVQX8
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