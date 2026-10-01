"Капитуляция Украины до весны 27-го": эксперт раскрыл, как Кремль планирует дожать Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Россия может до конца зимы пытаться максимально разрушить украинскую инфраструктуру. Военный эксперт Иван Ступак связывает это с местью за удары по российским объектам и стремлением страны-агрессоры давить на Украину из-за гражданского населения.
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Ступак отметил, что у российской армии нет ожидаемого преимущества на фронте, поэтому одним из направлений давления остается тыл. Особенно уязвимым периодом он назвал зиму.
Отдельной проблемой эксперт назвал ситуацию с противовоздушной обороной. По его словам, ракет для Patriot недостаточно, а неопределенность с американской помощью создает для Украины дополнительные риски.
На этом фоне, по оценке Ступака, Россия может постараться создать условия, при которых Украина подойдет к возможным переговорам максимально ослабленной. Речь идет не только об энергетике, но и об экономических и политических проблемах внутри страны.
В то же время Ступак считает, что сценарий с голодом россиянам реализовать не удастся. Проблемы могут возникнуть с энергетикой и ассортиментом продуктов, однако он ожидает, что Украина сможет адаптироваться.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что может угрожать Путину.