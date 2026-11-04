"Капитуляция с макияжем": раскрыт опасный сценарий требований Кремля к Украине



















Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба увидел опасную схожесть между требованиями России во время переговоров весной 2022 года и условиями, которые, по его оценке, обсуждаются в настоящее время. Речь идет о возможном отказе Украины от вступления в НАТО, ограничении численности армии, снятии санкций с Москвы и возобновлении экономического сотрудничества с РФ.

Фото: из открытых источников

Кулеба напомнил, что во время переговоров в Беларуси и Стамбуле российская сторона настаивала на существенном сокращении украинских вооруженных сил. Спор шел, в частности, вокруг численности армии: Москва предлагала значительно меньшие показатели, тогда как украинская сторона отстаивала возможность удерживать силы, близкие к тогдашней численности армии мирного времени.

Однако, по словам дипломата, опасность заключалась не только в конкретных цифрах. Принципиальным было именно предоставление России права определять, какой должна быть украинская армия.

"Когда ты даешь право другой стране устанавливать какие-либо ограничения на свои Вооруженные силы, это открывает путь в ад", — заявил Кулеба.

Он пояснил, что после ограничений численности военных Москва могла потребовать сокращения артиллерии, ракетного вооружения и других видов оружия. В результате Украина лишилась бы возможности самостоятельно гарантировать собственную безопасность.

Дипломат также обратил внимание на нынешние требования, по его словам, напоминающие предыдущие российские предложения: отказ от НАТО, ограничение армии, отмену санкций и возвращение российского газа на европейский рынок.

"Это была капитуляция с макияжем, чтобы выглядело красиво", — так Кулеба охарактеризовал переговорную конструкцию 2022 года.

Портал "Комментарии" уже писал, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сомневается, что войну против Украины Владимир Путин начал ради денег или возможности получить очередные экономические выгоды. По его мнению, мотивы российского диктатора более масштабны: он стремится восстановить имперское влияние Москвы и оставить собственный след в истории.