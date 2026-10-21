Какую команду отдал Путин: в ВСУ рассказали, где вновь приходится «косить» диверсантов РФ

Российские диверсионно-разведывательные группы в последние недели активизировались на приграничных территориях Сумской и Черниговской областей. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, наиболее заметная активность наблюдается на Сумщине. Кроме того, украинские пограничники фиксировали несколько попыток проникновения российских групп на территорию Черниговской области.

Демченко сообщил, что Силы обороны Украины используют специальные противодиверсионные резервы и технические средства наблюдения, чтобы своевременно обнаруживать такие группы и препятствовать выполнению их задач.

Одновременно, по данным представителя Госпогранслужбы, несколько увеличилось количество попыток атак со стороны российских пехотных групп в Сумской области. В частности, речь идет об участках в Шосткинском и Конотопском районах. При этом интенсивность действий противника пока уступает ситуации на Харьковском направлении.

Демченко подчеркнул, что дальнейшее развитие обстановки будет зависеть в том числе от наличия у России дополнительных ресурсов и личного состава.

"Если Россия найдет дополнительные ресурсы в живой силе, в первую очередь, то следует ожидать, что могут быть усилены атаки и в пределах Сумской области тоже", — отметил представитель пограничной службы.

В то же время, по его словам, на Черниговщине в течение продолжительного периода не фиксировали продвижения российских пехотных групп непосредственно через линию государственной границы.

Активность диверсионных групп и попытки действий малых подразделений требуют от украинских военных постоянного контроля за приграничной территорией. Такие группы могут пытаться собирать разведывательную информацию, выявлять позиции Сил обороны и создавать угрозы для населенных пунктов.

Украинские пограничники продолжают наблюдение за обстановкой. В Госпогранслужбе подчеркивают важность своевременного выявления угроз, однако конкретных данных о подготовке масштабного наступления на Сумщине представитель ведомства не приводил.

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