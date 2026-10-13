Война России против Украины может завершиться дипломатическим путем, однако условия будущих договоренностей будут в значительной степени зависеть от ситуации на фронте. Важную роль будут играть результаты боевых действий, способность украинской армии сдерживать противника и уровень международной поддержки. Об этом в интервью BBC заявил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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По его словам, ход переговоров может существенно отличаться в зависимости от положения сторон в поле боя. Если одна из сторон будет терять позиции и окажется в сложном положении, ее переговорные возможности будут иными, чем в ситуации, когда противник не имеет значительного преимущества и несет ощутимые потери.

"Все переговоры, конечно, зависят от успеха ведения боевых действий", — подчеркнул Сырский.

Бывший главнокомандующий также отметил, что определить конкретные сроки возможного завершения войны пока сложно. На развитие событий влияет ряд обстоятельств, в частности устойчивость украинского общества и готовность международных партнеров продолжать помощь Киеву.

"Это зависит от многих факторов. И, конечно, устойчивости не только нашего народа, но и поддержки наших партнеров и союзников", — пояснил он.

В то же время дальнейшее течение войны будет зависеть не только от действий украинских военных, но и от ресурсов, которыми владеют обе стороны, и объемов внешней помощи. Украине необходимы финансирование, вооружение и разведывательная информация от партнеров. Россия, невзирая на экономические ограничения, продолжает получать поддержку со стороны Китая и Северной Кореи.

Среди возможных сценариев развития событий эксперты рассматривают продление боевых действий с нынешней интенсивностью, увеличение военной помощи Украине со стороны Запада или усиление поддержки России со стороны Китая.

Портал "Комментарии" уже писал, что договоренность между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным относительно поставки российского дизельного горючего может иметь серьезные последствия для Украины. Кремль способен использовать ее не только для экономической выгоды, но и для усиления политического влияния на американского президента. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, анализируя возможные последствия так называемого дизельного соглашения.