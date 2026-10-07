Как точно не закончится война в Украине: на Западе назвали главный сценарий

Идея полной военной победы может выглядеть привлекательной, однако именно она способна привести к затяжной войне без понятного выхода. К такому выводу пришли авторы Foreign Affairs, анализируя ход российско-украинской войны и подход Запада к ее завершению.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, ни один вооруженный конфликт не заканчивается только потому, что одна из сторон обладает более мощной армией. В конечном итоге должно появиться политическое предложение, которое противник сможет принять. При этом даже после достижения договоренностей боевые действия могут возобновляться.

Авторы напоминают, что Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения рассчитывал на быстрое достижение своих целей. Однако уже весной 2022 года стало очевидно, что этот расчет не оправдался. Вместо возвращения к устойчивому переговорному процессу Москва продолжила войну.

Дополнительным препятствием для компромисса стали объявленные Россией в сентябре 2022 года аннексии четырех украинских регионов после незаконных "референдумов". В Foreign Affairs считают, что тем самым Кремль сам сузил пространство для возможного политического решения.

В дальнейшем Россия усиливала давление, нанося удары по гражданской инфраструктуре, проводя мобилизационные мероприятия и осуществляя диверсионную активность в Европе. При этом, по мнению авторов публикации, максималистские требования Москвы фактически предполагают ограничение украинского суверенитета.

Издание также отмечает, что ни США, ни европейские государства не способны самостоятельно завершить войну без согласия российского руководства. Одновременно Украина при любой поддержке Запада не может гарантировать военную победу, которая полностью лишила бы Россию возможности продолжать сопротивление.

Поэтому авторы Foreign Affairs призывают учитывать политическую составляющую войны. Военная сила может изменить баланс на поле боя, но окончательное прекращение конфликта требует условий, которые стороны готовы принять.

В противном случае, предупреждает издание, ставка на безоговорочную победу способна лишь продлить войну, не предлагая реалистичного механизма ее завершения.

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