Как остановить войну без потери Донбасса: единственный возможный вариант

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Кравцев Сергей
Россия продолжает настаивать на том, что без выводы украинских войск с территории Донбасса ни о каком реальном мире речи быть не может. Реально ли остановить войну без потери Донбасса? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004-2015 годах Иван Ступак заявил в интервью УНИАН, что, если Украина согласится отдать РФ остатки Донбасса, Москва может использовать эту территорию против Украины в будущем. В то же время единственным вариантом остановить войну без потери Донецкой области может стать размещение там миротворцев.
Он добавил, что РФ уже применяет тактику накопления в других захваченных городах Украины.
В то же время эксперт подчеркнул, что Украине необходимо искать решения для завершения войны против РФ.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает возможный выход украинских войск из Донбасса, как путь к прекращению войны очень рискованным.
По его словам, в нынешней американской дипломатической логике может прослеживаться подход, при котором территориальная уступка со стороны Киева рассматривается как шаг, после которого, якобы, должны быстро начаться реальные переговоры и появиться шанс на соглашение.
Эксперт убежден, что такой сценарий может оказаться гораздо опаснее, чем кажется. Он подчеркнул, что для Владимира Путина контроль над территориями не является конечной целью войны. По оценке политолога, Кремль стремится к значительному – фактическому уничтожению Украины как независимого государства и его возвращению под российское влияние.
Особо опасными, по его мнению, могут стать процессы, которые начнутся уже после потенциального выхода ВСУ из Донбасса. Эксперт обратил внимание, что вопрос реальных гарантий безопасности остается открытым, в то время как Россия может использовать паузу для подготовки новых действий.
Голобуцкий также предположил, что на старте переговорного процесса Вашингтон может пойти на ослабление части санкций против РФ. В таком случае, считает он, рычаги давления на Москву могут ослабнуть именно тогда, когда Россия получит возможность продолжать войну и ждать дальнейшего истощения Украины.
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