Как остановить войну без потери Донбасса: единственный возможный вариант

Россия продолжает настаивать на том, что без выводы украинских войск с территории Донбасса ни о каком реальном мире речи быть не может. Реально ли остановить войну без потери Донбасса? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украине необходимо искать решения для завершения войны против РФ

Военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004-2015 годах Иван Ступак заявил в интервью УНИАН, что, если Украина согласится отдать РФ остатки Донбасса, Москва может использовать эту территорию против Украины в будущем. В то же время единственным вариантом остановить войну без потери Донецкой области может стать размещение там миротворцев.

"Это момент для накопления. Если мы отдаем наши фортификации, которые уже построены, они будут работать против нас. Такие случаи уже были, наши военные это подтвердят. Когда россияне захватывали наши фортификационные сооружения, а затем мы пытались их вернуть, они уже работали против нас. И россияне будут использовать их как места для накопления. Абсолютно правильная мысль, что нет гарантии, что после этого РФ не пойдет в наступление", – сказал Ступак.

Он добавил, что РФ уже применяет тактику накопления в других захваченных городах Украины.

В то же время эксперт подчеркнул, что Украине необходимо искать решения для завершения войны против РФ.

"Мы заканчиваемся. Заканчиваются наши лучшие парни и девушки. У них заканчивается биомусор, хлам. А у нас экономика падает в ноль. Разрушаются склады, логистические центры, железнодорожный подвижной состав, заправки. Нефтебаз уже давно нет, разрушается ритейл. Кто это все будет восстанавливать? Это миллиарды гривен, которые ежегодно уплачиваются в бюджет страны. Если этого не будет, то на что существовать дальше?", – отметил эксперт.

Путину плевать на эту территорию

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает возможный выход украинских войск из Донбасса, как путь к прекращению войны очень рискованным.

По его словам, в нынешней американской дипломатической логике может прослеживаться подход, при котором территориальная уступка со стороны Киева рассматривается как шаг, после которого, якобы, должны быстро начаться реальные переговоры и появиться шанс на соглашение.

Эксперт убежден, что такой сценарий может оказаться гораздо опаснее, чем кажется. Он подчеркнул, что для Владимира Путина контроль над территориями не является конечной целью войны. По оценке политолога, Кремль стремится к значительному – фактическому уничтожению Украины как независимого государства и его возвращению под российское влияние.

"Путину плевать на эту территорию. Ему это нужно, чтобы что-то показать", — заявил Голобуцкий.

Особо опасными, по его мнению, могут стать процессы, которые начнутся уже после потенциального выхода ВСУ из Донбасса. Эксперт обратил внимание, что вопрос реальных гарантий безопасности остается открытым, в то время как Россия может использовать паузу для подготовки новых действий.

"Если Украина выходит из Донбасса, включаются такие процессы, которые американцы даже не могут предусмотреть", — отметил политтехнолог.

Голобуцкий также предположил, что на старте переговорного процесса Вашингтон может пойти на ослабление части санкций против РФ. В таком случае, считает он, рычаги давления на Москву могут ослабнуть именно тогда, когда Россия получит возможность продолжать войну и ждать дальнейшего истощения Украины.

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