Как можно уничтожать пусковые установки во время баллистических обстрелов Киева

У Украины уже есть опыт срыва подготовки массированных ударов баллистическими ракетами еще до их запуска. Уничтожение российских пусковых установок позволяет не только уменьшать ракетную угрозу, но и экономить дорогостоящие средства украинского ПВО.

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

Силы обороны Украины уже имеют опыт срыва массированных обстрелов баллистическими ракетами со стороны врага

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский отметил в эфире Radio NV, что российские захватчики в настоящее время способны за одну массированную атаку запускать по Киеву от 20 до 36 баллистических ракет. В то же время Украина уже имеет опыт действовать на опережение — уничтожать пусковые установки, которые враг развертывает для запуска баллистических ракет.

В частности, по его словам, Силы обороны Украины уже имеют опыт срыва массированных обстрелов баллистическими ракетами со стороны врага, когда захватчики планировали осуществить атаку с пусковых установок, размещенных неподалеку вдоль границы с Украиной.

Однако, как обратил внимание эксперт, использование западного вооружения для нанесения контрударов по российским пусковым установкам на территории РФ требует получения разрешения от международных партнеров.

"Из имеющегося западного вооружения то, что мы можем использовать для оперативной работы по пусковым рубежам во время развертывания этих пусковых установок, — это ракета ATACMS или ракеты HARM-88, которые являются противорадиолокационными", — отметил Храпчинский.

Как пояснил эксперт, Украина может применить именно эти ракеты, поскольку время подлета этих средств как раз позволяет нанести удар по противнику на участке развертывания его установок.

Также он отметил важность получения оперативных разведывательных данных, которые позволят определить координаты расположения вражеской цели для того, чтобы уничтожить этот объект.

Случаи уничтожения российских пусковых установок уже были

Военный эксперт и спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что уничтожение вражеских пусковых установок является системной и экономически выгодной работой Сил обороны Украины, позволяющей уменьшить угрозу баллистических атак и сэкономить дорогостоящие ракеты для систем ПВО. Для выявления таких мобильных целей критически важны остаются разведданные партнеров и собственные дальнобойные средства поражения, в том числе ракеты и беспилотники.

По его словам, уничтожение российских пусковых установок является системной работой, продолжающейся на протяжении всей полномасштабной войны. Братчук отметил, что удары по таким комплексам позволяют не только уменьшать ракетную угрозу, но и экономить дорогостоящие средства противовоздушной обороны.

"Это и выгодно экономически, потому что не нужно тратить для этого, например, ракеты Patriot для того, чтобы сбивать баллистику русскую в воздухе. Я напомню, что Patriot стоят, и эта цифра, миллионов долларов. Соответственно, это можно сделать именно, ударив по пусковой установке или по этому комплексу, в частности, радарам, которые, входят, уничтожить полностью, или попасть и уменьшить хотя бы на время такую подобную угрозу", — сказал эксперт.

Братчук отметил, что случаи уничтожения российских пусковых установок уже были, в частности, в приграничных с Украиной регионах России и на временно оккупированных территориях. По его словам, такие операции нельзя назвать единичными, однако их количество пока недостаточно.

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