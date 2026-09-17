Как изменится война в Украине из-за нового санкционного удара по РФ: страшный сценарий последствий решения Трампа

Новый санкционный пакет США может стать одним из самых мощных экономических инструментов давления на Россию во время полномасштабной войны. Однако главная интрига заключается не в самом законе, а в том, как жестко Дональд Трамп использует полученные полномочия. Способны ли "адские санкции" заставить Кремль изменить планы и пойти на прекращение огня до конца 2026 года? Портал "Комментарии" узнавал мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

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По версии чат-бота ChatGPT , первый сценарий предполагает, что максимальное применение американских санкций существенно увеличит экономическую цену продолжения войны для России. Самым болезненным может оказаться одновременное давление на нефтяной экспорт, "теневой флот" и государства, которые остаются крупными покупателями российских энергоносителей. Второй сценарий — Россия продолжает войну, несмотря на санкции, пытаясь адаптироваться через новые схемы экспорта, большие скидки на нефть и перенос экономических затрат на внутренний рынок.

Третий сценарий состоит в том, что новый санкционный механизм станет, прежде всего, инструментом большого политического торга. Трамп может использовать угрозу тарифов до 100% при переговорах с Китаем, Индией и Россией, не применяя сразу максимальные ограничения.

Чат-бот Gemini считает, что при первом сценарии жесткое применение вторичных тарифов США может значительно сократить возможности России продавать нефть на ключевых азиатских рынках. Если крупные покупатели, в первую очередь в Индии и Китае, начнут уменьшать закупки из-за риска американских ограничений, бюджетные поступления РФ окажутся под дополнительным давлением. Это может осложнить финансирование войны и подтолкнуть Кремль к поиску паузы или переговоров. В то же время, возможен противоположный сценарий: Москва попытается адаптироваться с помощью альтернативных расчетов, посредников, скидок и новых маршрутов экспорта. Тогда санкции будут действовать постепенно, а Россия будет пытаться продолжать боевые действия, несмотря на рост экономических затрат.

Третий сценарий предполагает, что санкции превратятся прежде всего в инструмент дипломатического торга. Слишком жесткие тарифы против крупных экономик Азии способны создать дополнительные торговые споры и повлиять на мировые энергетические рынки. В таких условиях Белый дом может использовать саму угрозу максимальных ограничений как рычаг в переговорах с Москвой, Пекином и Нью-Дели.

Чат-бот Copilot убежден, что первый сценарий предполагает резкое ухудшение экономической ситуации в России при максимально жестком санкционном давлении. Ограничения экспорта энергоносителей, доступа к международным финансам и критическим технологиям способны сократить бюджетные доходы и существенно увеличить стоимость продления войны для Кремля. В таких условиях российские власти могут активнее искать возможности для переговоров. Другой вариант – постепенная адаптация. Москва будет пытаться переориентировать торговлю, использовать посредников и углублять экономическое сотрудничество с государствами, не присоединяющимися к западным ограничениям.

Третий сценарий связан с внутриполитическими последствиями экономического давления. Ухудшение уровня и сокращение ресурсов государства теоретически могут усилить недовольство населения и противоречия внутри российских элит. Однако предусмотреть масштаб такого процесса и его влияние на решение Кремля сложно.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что сам по себе санкционный закон войну не завершает. Его влияние будет зависеть от практического применения, реакции покупателей российских энергоносителей и способности Москвы обходить ограничения. До конца 2026 года санкции могут существенно увеличить экономическую цену войны для Кремля, но превратится ли это давление в прекращение огня, будут определять политические решения Вашингтона, Москвы, Киева и других ключевых государств.

Портал "Комментарии" уже писал , что принятый Конгрессом США санкционный законопроект может стать мощным инструментом экономического давления на Россию, однако его реальный эффект будет зависеть от решений президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.