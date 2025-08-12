К чему готовится Путин вместо мира: Европу предупредили о неотвратимой угрозе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не намерены останавливать боевые действия, а готовятся к новым масштабным наступлениям. Он подчеркнул, что в условиях такой угрозы очень важно поддерживать единство мирового сообщества и усиливать давление на Россию.

В своем обращении Зеленский подчеркнул значение поддержки со стороны европейских лидеров и их активного дипломатического подхода, который, по его словам, будет способствовать завершению войны "достойным миром". В то же время, он отметил, что Украина поддерживает решимость президента США Дональда Трампа в этом вопросе.

"Мы все поддерживаем решимость Президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что действия российских войск свидетельствуют об обратном.

"Видим, что российская армия не готовится к прекращению войны. Напротив, они совершают такие перемещения, которые указывают на подготовку новых наступательных операций. В этих условиях важно, чтобы единство мира было незыблемым", — утверждает глава государства.

Зеленский подчеркнул, что любые решения по безопасности Украины и Европы должны усиливать общий потенциал. Он подчеркнул, что пока Россия продолжает войну, мир должен наращивать давление силой, санкциями и дипломатией.

"Благодарю всех, кто помогает! Мир благодаря силе", — подытожил президент.

Как уже писали "Комментарии", американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Дональд Трамп во время возможных переговоров намерен добиться возвращения Украине в ряд важных регионов. Хотя конкретные территории пока не названы, эксперты предполагают, что речь идет о Херсонской и Запорожской области из-за их стратегического и экономического значения.