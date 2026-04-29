Истерику пропаганды РФ уже не скрыть: на Западе шокировали последствия кампании ВСУ

В ночь на 28 апреля украинские Силы обороны продолжили серию дальнобойных ударов по военной инфраструктуре России на территории временно оккупированного Крыма. По информации Генерального штаба ВСУ и Сил специальных операций, поражения потерпели важные объекты российской армии, в том числе радиолокационная станция и склад с баллистическими ракетами типа "Искандер-М".

Об этих событиях также сообщает Институт изучения войны (ISW), анализируя последствия атак и реакции российской стороны. Украинские военные, по данным Генштаба, попали по радиолокационной станции вблизи населенного пункта Охотничья. Аналитики предполагают, что этот объект мог принадлежать подразделению 3-го радиотехнического полка Воздушно-космических сил РФ. Расстояние до цели составляет около 260 км от линии фронта, что свидетельствует о возможностях украинских систем дальнего поражения.

Отдельно Силы специальных операций заявили об успешном попадании по составу ракет Искандер-М в районе Овражков на оккупированной территории Крыма. Этот объект расположен примерно в 215 километрах от боевых позиций украинских войск. Дополнительно спутниковые данные NASA FIRMS зафиксировали тепловые аномалии в этом районе, что может свидетельствовать о масштабном пожаре или детонации боеприпасов.

Аналитики ISW также обратили внимание на реакцию российских военных блоггеров. Некоторые из них публично выражают сомнения в эффективности российской противовоздушной обороны, в частности, способности сбивать украинские беспилотники над акваторией Черного моря до их приближения к Крыму. Отдельно поднимается вопрос истощения запасов зенитных ракет на фоне роста интенсивности ударов по полуострову и Севастополю.

Эксперты ISW отмечают, что регулярные проникновения украинских дронов и высокоточные удары по военным объектам свидетельствуют о серьезных вызовах для российской системы ПВО, которая, вероятно, испытывает перегрузку в условиях постоянного давления.

Как уже писали "Комментарии", 27 апреля издание Die Welt обнародовало фрагменты выступления канцлера Германии Фридриха Мерца во время мероприятия в гимназии города Марсберг. Наибольший резонанс в Украине вызвало его мнение о том, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать территориальные уступки. Для части общества это прозвучало как тревожный сигнал, однако, как подчеркивает политолог Владимир Фесенко, говорить о "измене" некорректно — скорее речь идет о недоразумении, которое требует объяснения.