Иначе это принуждение к капитуляции: Украину предупредили о последнем шансе победы Путина в войне

Политолог и политтехнолог Тарас Загородний считает , что Украина не должна полагаться на изменение политики Дональда Трампа или результаты американских выборов. По его мнению, ключом к усилению позиций Киева является собственное производство оружия, удары по стратегическим объектам России и поиск надежных союзников. Об этом эксперт заявил в ходе обсуждения энергетических атак РФ, политики Вашингтона и перспектив переговоров.

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Загородний подчеркнул, что рассчитывать на дипломатические договоренности без реального усиления украинских возможностей небезопасно. Он также обратил внимание на то, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на разговоры о возможном энергетическом перемирии.

"Производство собственного оружия, удары по территории России – все. Тогда нас будут учитывать. По-другому это не работает. Мы не должны мыслить категориями, а что там, как там будут проходить выборы. Нет, мы должны мыслить категориями, как мы производим оружие", – заявил политолог.

По убеждению эксперта, Украина должна продолжать искать способы ослабления российской экономики, в том числе из-за ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и цифровым центрам, обеспечивающим работу государственных и финансовых систем РФ. В то же время, он призвал активнее сотрудничать с партнерами, которые готовы поддерживать Киев не только заявлениями, но и конкретными решениями.

Отдельно Загородний высказался о переговорном процессе, предупредив соглашения, которые могут превратиться в механизм давления на Украину. По его словам, Москва заинтересована в договоренностях, ограничивающих возможности украинского сопротивления.

"Нам другого выхода нет, как выживать, потому что по-другому просто так называемые соглашения — это фактически принуждение Украины к капитуляции", — подытожил Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что прошедшие 3 ноября промежуточные выборы в США могут повлиять на политические возможности президента Дональда Трампа и усилить механизмы контроля за его решениями. Однако Украине не следует ожидать, что результаты голосования автоматически приведут к увеличению военной помощи или ужесточению санкций против России.