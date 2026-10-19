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Иначе это принуждение к капитуляции: Украину предупредили о последнем шансе победы Путина в войне

По мнению эксперта, договоренности без усиления украинских оборонных возможностей могут создать условия для давления со стороны Кремля

19 октября 2026, 12:20
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Клименко Елена

Политолог и политтехнолог Тарас Загородний считает , что Украина не должна полагаться на изменение политики Дональда Трампа или результаты американских выборов. По его мнению, ключом к усилению позиций Киева является собственное производство оружия, удары по стратегическим объектам России и поиск надежных союзников. Об этом эксперт заявил в ходе обсуждения энергетических атак РФ, политики Вашингтона и перспектив переговоров.

Иначе это принуждение к капитуляции: Украину предупредили о последнем шансе победы Путина в войне

Фото: из открытых источников

Загородний подчеркнул, что рассчитывать на дипломатические договоренности без реального усиления украинских возможностей небезопасно. Он также обратил внимание на то, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на разговоры о возможном энергетическом перемирии.

"Производство собственного оружия, удары по территории России – все. Тогда нас будут учитывать. По-другому это не работает. Мы не должны мыслить категориями, а что там, как там будут проходить выборы. Нет, мы должны мыслить категориями, как мы производим оружие", – заявил политолог.

По убеждению эксперта, Украина должна продолжать искать способы ослабления российской экономики, в том числе из-за ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и цифровым центрам, обеспечивающим работу государственных и финансовых систем РФ. В то же время, он призвал активнее сотрудничать с партнерами, которые готовы поддерживать Киев не только заявлениями, но и конкретными решениями.

Отдельно Загородний высказался о переговорном процессе, предупредив соглашения, которые могут превратиться в механизм давления на Украину. По его словам, Москва заинтересована в договоренностях, ограничивающих возможности украинского сопротивления.

"Нам другого выхода нет, как выживать, потому что по-другому просто так называемые соглашения — это фактически принуждение Украины к капитуляции", — подытожил Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что прошедшие 3 ноября промежуточные выборы в США могут повлиять на политические возможности президента Дональда Трампа и усилить механизмы контроля за его решениями. Однако Украине не следует ожидать, что результаты голосования автоматически приведут к увеличению военной помощи или ужесточению санкций против России.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xeFJPi4fnqQ&t=1668s
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