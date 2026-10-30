Иначе действовать не получится: США жестко поставили на место из-за новых ударов по нефти Путина

Украина возобновила массированные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Одной из целей стал Новокуйбышевский НПЗ. Политолог Петр Олещук объяснил, почему Киев вернулся к ударам по топливной инфраструктуре России и что явилось главным фактором такого решения.

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В частности, эксперт связал возобновление операций с усилением российского террора против мирного населения Украины. По его словам, регулярные атаки на гражданские объекты, в частности баллистические удары по Киеву, заставляют украинские власти искать способы наносить противнику ощутимый ответ.

Олещук иронически прокомментировал действия России на фоне гуманитарной операции по эвакуации людей из оккупированных Алешек. Он предположил, что российская сторона пытается не допустить, чтобы мир забыл ее преступления против гражданских.

"Россияне такое впечатление, что они испугались, что после начала операции по эвакуации из Олешек все в мире забудут, какие они кончены. И решили об этом напомнить, чтобы не дай бог об этом не забыли, потому что они больше всего этого боятся", — заявил политолог.

Еще одной причиной возвращения к атакам на российскую нефтепереработку эксперт назвал ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны. По его словам, на фоне постоянных баллистических ударов по украинским городам и нехватке ракет от партнеров Киев вынужден искать другие инструменты противодействия агрессии.

Олещук подчеркнул, что в таких условиях удары по российскому военно-промышленному комплексу и нефтеперерабатывающим предприятиям становятся одним из направлений ответа на действия Кремля. В частности, атаки на НПЗ могут влиять на топливную инфраструктуру, имеющую значение для российской экономики и обеспечения войны.

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