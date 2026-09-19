Иллюзия быстрого мира рассеялась: почему подпись Трампа запускает новый круг войны

Последние геополитические события окончательно разрушили надежду на скорейшее дипломатическое завершение войны в Украине. Подписание Дональдом Трампом закона о введении "адских" санкций против России стало четким сигналом: все кулуарные попытки договориться с агрессором зашли в тупик.

Егор Чернев. Фото: из открытых источников

Как отмечает народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, жесткий санкционный шаг США свидетельствует о полном провале дипломатического десанта. Миссии Джона Рэтклиффа, а годом Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву не принесли желаемых результатов. Кремль снова продемонстрировал неготовность к конструктивному диалогу и отказ от захватнических амбиций, что заставило Вашингтон вернуться к инструментам экономического давления более высокого уровня.

Такое течение событий означает, что иллюзий по поводу быстрого мира больше нет. Война входит в новый круг изнурительного противостояния, где экономические ограничения будут выступать параллельным фронтом для боевых действий. Пока ключевая задача Украины – выстоять под очередной волной обстрелов и не позволить врагу проломить тыл и достичь своих целей на востоке.

Следующий реальный шанс для переговорного процесса или достижения перемирия может появиться только весной. Это станет возможным при условии, если российские войска снова терпят неудачу в попытках полностью захватить Донбасс, а украинский тыл и инфраструктура выдержат зимнее давление. К тому времени стороны вступают в фазу безальтернативного и жесткого противостояния.

Также "Комментарии" писали – Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине вооружения, оборудования и услуг для модернизации систем противовоздушной обороны. Примерная стоимость потенциального соглашения составляет $2,68 млрд. Об этом говорится в сообщении американского ведомства.



