Хуже атаки по НПЗ: названа главная "болевая точка" России, удар по которой парализует экономику

Российская энергетика может стать одной из самых уязвимых точек страны на фоне войны с Украиной. Экономист Игорь Липсиц считает, что масштабные удары по электроэнергетической системе и длительные блекауты в Москве или Санкт-Петербурге могут иметь более серьезные последствия, чем атаки на отдельные объекты.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Липсица, особенно опасной для России станет ситуация, при которой без электроэнергии надолго останутся крупнейшие города РФ. Свою оценку экономист озвучил в эфире YouTube-канала The Breakfast Show.

Он отметил, что Россия в значительной степени зависит от Москвы, поскольку страна чрезвычайно централизована. По его мнению, проблемы в столице могут быстро отразиться не только на жизни жителей города, но и работе всей экономики.

"Если будут удары и блекауты в Москве, это удары сразу по всей экономике", — заявил Липсиц.

Экономист назвал возможные удары по энергосистеме более серьезной угрозой, чем нынешние атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Липсиц предположил, что длительный блекаут может стать событием, после которого предыдущие экономические проблемы России будут казаться не столь масштабными.

По его мнению, российская энергетическая система недостаточно защищена от подобного сценария. Он вспомнил масштабный московский блекаут, произошедший в 2000-х годах, отметив, что тогда проблемы возникли быстро, а их последствия оказались значительными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путину скоро придется принимать очень плохие решения. Кремлю выставили роковой счет за войну в Украине. Экономист Игорь Липсиц заявил, что у российского диктатора иссякли резервы, поэтому Москве придется выбирать между конфискацией и инфляцией.