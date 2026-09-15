Хуже атаки по НПЗ: названа главная "болевая точка" России, удар по которой парализует экономику

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Slava Kot
Российская энергетика может стать одной из самых уязвимых точек страны на фоне войны с Украиной. Экономист Игорь Липсиц считает, что масштабные удары по электроэнергетической системе и длительные блекауты в Москве или Санкт-Петербурге могут иметь более серьезные последствия, чем атаки на отдельные объекты.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
По словам Липсица, особенно опасной для России станет ситуация, при которой без электроэнергии надолго останутся крупнейшие города РФ. Свою оценку экономист озвучил в эфире YouTube-канала The Breakfast Show.
Он отметил, что Россия в значительной степени зависит от Москвы, поскольку страна чрезвычайно централизована. По его мнению, проблемы в столице могут быстро отразиться не только на жизни жителей города, но и работе всей экономики.
Экономист назвал возможные удары по энергосистеме более серьезной угрозой, чем нынешние атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Липсиц предположил, что длительный блекаут может стать событием, после которого предыдущие экономические проблемы России будут казаться не столь масштабными.
По его мнению, российская энергетическая система недостаточно защищена от подобного сценария. Он вспомнил масштабный московский блекаут, произошедший в 2000-х годах, отметив, что тогда проблемы возникли быстро, а их последствия оказались значительными.